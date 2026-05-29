Tom Hardy estaría negociando su continuidad en MobLand

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tom Hardy sigue dentro del elenco de MobLand, así lo ha confirmado Variety. La información surge tras días en que los medios estadounidenses han publicado del despido del actor por diferencias con la producción.

El medio especializado ha publicado, con base en declaraciones de fuentes cercanas a la serie, que si bien el actor sigue dentro, definitivamente sí hay tensión, y que el conflicto no solo es de parte del actor, la producción también ha abonado a la situación. El drama de Paramount+ que suma a su elenco principal al actor y a Pierce Brosnan y Helen Mirren, estrenará su segunda temporada este 2026 y el rodaje de la tercera está por iniciar en los próximos meses. "Tom no fue despedido, la puerta no está cerrada para la temporada 3 y se están trabajando las cosas desde el punto de vista creativo", reveló una fuente cercana al proyecto, citada por Variety. Las conversaciones buscan asegurar el retorno del actor a la serie en la que interpreta al mafioso Harry da Souza, un personaje clave para la historia.

El origen del conflicto

El punto de quiebre, según Variety, habría sucedido entre el actor, el co-creador de la serie Jez Butterworth y el productor David Glasser. Y los factores son múltiples: desde las llegadas tarde de Hardy al set, haciendo esperar horas a Mirren y Brosnan, hasta sus insistencia de reescribir escenas, cambios de guion que no se le habrían permitido. A esto se suma molestias de Hardy por la entrega tardía de libretos por parte de Butterworth, y su ausencia en el set para despejar observaciones del elenco.

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