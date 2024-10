Tom Hardy asegura que los superhéroes son clave para el autoconocimiento en los niños

“Creo que la naturaleza simbólica de los superhéroes para los niños (...) nos permite que estos se puedan identificar con la superación de dificultades o sentimientos como la esperanza y cumplir sus sueños. No de la manera que se hace el defender, por ejemplo, un equipo de fútbol, sino como alguien a quien al apoyarlo se sientan empoderados o les aliente”, explicó.

4

Los dos juntos tras haberse enfrentado a numerosos villanos en Venom (2018) y Venom: Let There Be Carnage (2021) huirán a México en esta ocasión, lugar donde inesperadamente para los dos les aguardan nuevas amenazas.

5

A pesar de que las comparaciones son odiosas, el actor no pudo evitar plantearse si la máscara característica del luchador mexicano sirvió como inspiración al dibujante del antihéroe, que como en anteriores historias continuará sembrando “semillas de destrucción”.