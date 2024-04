Spider-Man 4: ¿Tobey Maguire desplazará a Tom Holland del protagónico?

“Bueno, todavía no he oído hablar de eso. Leí eso, pero todavía no estoy trabajando en ello. Quiero decir, Marvel y Columbia tienen tanto éxito con las (películas) actuales de Spider-Man y la pista allí, y no sé si volverán a mí y me dirán: ‘Bueno, amigos, ¡También podemos contar esa historia!”, relató el director en una entrevista para CBR.

Además, aseguró no haber hablado con Maguire sobre la posibilidad de regresar para una cuarta parte juntos. “Acabo de trabajar con Marvel en una película llamada Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Así que me llevo muy bien con ellos. Estoy seguro de que me enteraría si estuviera en proceso”, agregó.