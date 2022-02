Actores de SpiderMan recrean el famoso meme

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Tom Holland, Tobey McGuire y Andrew Garfield causaron furor en las redes sociales luego de recrear el famosos meme de Spiderman de los años 60.

Los tres actores que han dado vida al superhéroe de Marvel se colocaron en la misma posición que la famosa imagen y compartieron la misma en sus redes sociales.

Aunque ver a los actores juntos ya no es sorpresa por su aparición en la película “Spiderman: No Way Home” se aprovechó a difundir esta imagen para promocionar que el próximo 22 de marzo lanzarán la versión digital de la cinta que reúne a las tres generaciones.

“#SpiderManNoWayHome regresa a casa en digital el 22 de marzo y en 4K UHD y blu-ray el 12 de abril”, se puede leer en la cuenta de Twitter.

VEA AQUÍ: La historia del tráiler de Spider-Man que fue borrado por el atentado contra las Torres Gemelas