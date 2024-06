Venom 3 desvela su tráiler oficial con un guiño a Spider-Man

Lo más comentado de todo hasta ahora es la conexión que esta cinta inició a forjar desde la escena post crédito de Spider-Man: No Way Home, en donde Brock aparece vestido exactamente igual que en este reciente vistazo.

Esta nueva entrega del villano fue confirmada desde 2022 por Sony, en CinemaCon, y llegará a los cines el próximo 25 de octubre.

Esto luego del éxito que saborearon las dos cintas anteriores, ya que los informes oficiales apuntan a que la primera parte de Venom recaudó unos 856 millones de dólares en la taquilla mundial.

Mientras que la segunda entrega, titulada: Let There Be Carnage, se logró embolsar 502 millones de dólares en taquilla, pese a haber debutado en medio de la pandemia por covid-19.