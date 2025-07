Beto Cuevas: “Honduras siempre me ha recibido con los brazos abiertos”

Tegucigalpa, Honduras.- Beto Cuevas está en un estado prístino: sereno, agradecido y en armonía. A sus 57 años, el exvocalista de La Ley ha aprendido a escuchar su cuerpo, a valorar el silencio y a “revisitar” el pasado con lucidez.

Previo a su concierto acústico —o como él mismo lo llama, “un homenaje” a “La Ley MTV Unplugged” que lo encumbró”—, el chileno habla en exclusiva con EL HERALDO sobre su regreso a Honduras y su introspección en la música.

¿Qué valor le da a este regreso, considerando su recorrido y evolución como artista?

Estoy muy contento por este concierto. Sé que hay mucho interés por verme de regreso, y para mí es como un reencuentro con la gente de Honduras, que siempre me ha tratado maravillosamente bien. Siempre me he sentido como en casa cuando me he presentado en tu lindo país, así que va a ser un reencuentro muy especial con el público.

¿Conserva alguna anécdota entrañable de sus presentaciones pasadas, ya sea en solitario o con La Ley?

Más que una anécdota diría que la sensación. Siempre me he sentido muy bien recibido y eso es fundamental para cualquier persona que se sube a un escenario, porque aunque llevemos años haciendo esto, siempre hay cierta vulnerabilidad... siempre hay un pequeño nervio. Estamos expuestos, casi como si estuviésemos desnudos frente al público, con las emociones a flor de piel. Por eso agradezco tanto que la gente en tu país siempre me ha recibido con los brazos y el corazón abiertos.