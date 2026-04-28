Laura Dern se une a The White Lotus 4: Sustituirá a Helena Bonham Carter

Saint-Tropez, Francia.- Laura Dern se incorpora al universo de The White Lotus. HBO Max confirmó este martes la llegada de la actriz a la cuarta temporada de la aclamada serie creada por Mike White, una incorporación que se produce tras la salida de Helena Bonham Carter cuando la producción ya estaba en marcha en la Riviera francesa. El cambio se dio apenas unos días después de que trascendiera la desvinculación de Bonham Carter del proyecto. Según reportó Variety, la actriz británica dejó la serie por diferencias creativas relacionadas con el desarrollo de su personaje. Su partida obligó a una rápida reconfiguración del elenco en una temporada que ya había iniciado rodaje en la Costa Azul.

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La entrada de Dern, sin embargo, no responde a una sustitución directa del papel originalmente asignado a Bonham Carter. Mike White escribió un personaje completamente nuevo para la actriz estadounidense, una decisión que refuerza la flexibilidad narrativa de una producción acostumbrada a reinventarse en cada entrega. La colaboración tiene además un trasfondo creativo consolidado. Esta será la tercera vez que Dern trabaja con White, luego de compartir créditos en la película Year of the Dog, estrenada en 2007, y en la serie Enlightened, emitida entre 2011 y 2013.

Aquellos proyectos dejaron en evidencia una afinidad artística que ahora encuentra una nueva expresión en una de las franquicias televisivas más prestigiosas de los últimos años. La cuarta temporada volverá a situar su historia en un exclusivo resort, sello distintivo de la serie. En esta ocasión, la acción transcurrirá en la Costa Azul, en paralelo al Festival de Cine de Cannes. Entre las locaciones elegidas figuran el Airelles Château de la Messardière, transformado en el ficticio White Lotus du Cap, y el legendario Hotel Martinez, que servirá como escenario para el White Lotus Cannes.

Sobre el elenco...

El nuevo reparto reúne a figuras de distintas generaciones y procedencias. Vincent Cassel, Steve Coogan, Alexander Ludwig, Kumail Nanjiani y Nadia Tereszkiewicz encabezan una lista que también incluye a Chloe Bennet, Heather Graham, Rosie Pérez y Max Greenfield. Bonham Carter estaba llamada a ocupar uno de los roles centrales antes de abandonar la producción. Desde su estreno en 2021, The White Lotus se ha consolidado como una de las apuestas más sólidas de HBO. Sus dos primeras temporadas obtuvieron 15 premios Emmy y dos Globos de Oro.