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Tom Hanks protagonizará nueva comedia dramática: The Comebacker

La cinta estará ambientada en el mundo del béisbol y promete explorar segundas oportunidades y la pasión por el deporte. Se ha dicho que Bad Bunny podría ser parte del elenco

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 10:48
Tom Hanks protagonizará nueva comedia dramática: The Comebacker

El actor Tom Hanks tiene en puerta varios proyectos cinematográficos.

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tom Hanks volverá a trabajar con la directora Marielle Heller como protagonista de su próxima película The Comebacker, una comedia dramática de béisbol, informó el medio especializado Variety.

Heller y Hanks trabajaron anteriormente en la cinta Beautiful Day in the Neighborhood, por la que el actor obtuvo una nominación al Oscar. Ambos producirán la película a través de sus respectivas productoras, y Heller será guionista del proyecto.

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The Comebacker estará basada en la obra de Dave Eggers que sigue a un reportero deportivo que cubre a los Gigantes de San Francisco, hastiado de su rutina laboral, cuya vida cambia cuando llega un lanzador novato que reaviva la pasión del protagonista.

Fuentes cercanas a Variety informaron que Bad Bunny y el actor nominado al Oscar Colman Domingo están interesados en formar parte del proyecto. Y esto sucede después de que Hanks fue visto en el concierto que el astro puertorriqueño ofreció en Australia en febrero.

Hanks tiene en puerta filmes como Greyhound 2, Lincoln in the Bardo y Toy Story 5, que estrenará en verano y en el que presta voz al icónico personaje de Woody.

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Redacción web
Agencia EFE

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