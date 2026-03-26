Ryan Gosling protagonizará ‘Everything Everywhere All at Once’

Los Ángeles, Estados Unidos.- Ryan Gosling protagonizará la segunda parte de la película oscarizada 'Everything Everywhere All at Once', que dirigirá Daniel Kwan y Daniel Scheinert, informó este jueves Variety.

De acuerdo con el medio, se espera que la producción comience en Los Ángeles este verano, y hasta el momento no se tienen detalles de la trama.

La primera cinta seguía la historia de una mujer inmigrante chino-estadounidense, interpretada por Michelle Yeoh, que enfrenta problemas económicos y familiares. Su vida da un giro inesperado cuando descubre la existencia de múltiples universos y la posibilidad de acceder a distintas versiones de sí misma.