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Willem Dafoe y Murray Abraham se suman a Adam Sandler en la película “Time Out”

Adam Sandler lidera el reparto de Time Out, un suspense psicológico de Netflix con Dafoe y Abraham

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 18:16
Willem Dafoe y Murray Abraham se suman a Adam Sandler en la película “Time Out”

Willem Dafoe interpretará un papel clave en Time Out, la nueva versión del filme francés.

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos. - Willem Dafoe, F. Murray Abraham, Gaby Hoffmann, Steve Zahn y Adam Horovitz se unirán a Adam Sandler en la película 'Time Out' escrita y dirigida por Scott Cooper, informó este miércoles la plataforma de contenidos Netflix

La cinta catalogada como un suspense psicológico es una nueva versión de 'L'Emploi du Temps' ('El empleo del tiempo'), de 2001, dirigida por Laurent Cantent que fue protagonizada por el francés Aurélien Recoing.

"Llevo años pensando en volver a ella, pero ahora me pareció el momento adecuado: vivimos en una época en la que las cuestiones de identidad, trabajo y autoestima se han vuelto imposibles de ignorar", dijo Cooper ('The Pale Blue Eyes') en un artículo publicado en TUDUM, el sitio web complementario de Netflix.

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Sandler interpretará a Vincent, un hombre que ha sido despedido recientemente y lucha por ocultar la verdad sobre su precaria situación a su familia.

"En lugar de revelar la verdad, teje una red de mentiras para ocultar su situación. Para colmo, crea un plan de inversión y pide a sus amigos que contribuyan. Su engaño amenaza con destruir su vida y la de su familia", añadió el comunicado.

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Cooper además será productor, mientras que Tracey Landon ('Springsteen: Deliver Me From Nowhere') será productora ejecutiva de la cinta.

La última película de Netflix en la que participó Sandler fue la comedia dramática 'Jay Kelly', que seguía a una estrella de Hollywood que afrontaba la soledad de su edad adulta que era interpretado por George Clooney.

Anteriormente, estrenó la secuela de la comedia 'Happy Gilmore', en la que el cantante puertorriqueño Bad Bunny tuvo un breve papel.


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Redacción web
Agencia EFE

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