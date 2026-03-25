Willem Dafoe y Murray Abraham se suman a Adam Sandler en la película “Time Out”

Los Ángeles, Estados Unidos. - Willem Dafoe, F. Murray Abraham, Gaby Hoffmann, Steve Zahn y Adam Horovitz se unirán a Adam Sandler en la película 'Time Out' escrita y dirigida por Scott Cooper, informó este miércoles la plataforma de contenidos Netflix

La cinta catalogada como un suspense psicológico es una nueva versión de 'L'Emploi du Temps' ('El empleo del tiempo'), de 2001, dirigida por Laurent Cantent que fue protagonizada por el francés Aurélien Recoing.

"Llevo años pensando en volver a ella, pero ahora me pareció el momento adecuado: vivimos en una época en la que las cuestiones de identidad, trabajo y autoestima se han vuelto imposibles de ignorar", dijo Cooper ('The Pale Blue Eyes') en un artículo publicado en TUDUM, el sitio web complementario de Netflix.