Trump celebra la cancelación de reconocimiento militar para Tom Hanks por "destructivo"

Nueva York, Estados Unidos.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes la cancelación de la ceremonia de reconocimiento que la academia militar de West Point iba a celebrar para el actor Tom Hanks por considerarlo "destructivo y woke".

"Nuestro gran West Point (¡que cada vez es mejor!) ha tomado con inteligencia la decisión de cancelar la Ceremonia de Premiación para el actor Tom Hanks. ¡Una medida importante! ¡No necesitamos receptores destructivos y “WOKE” recibiendo nuestros queridos Premios Americanos!", escribió Trump en su red social, Truth Social.

Hanks iba a recibir el prestigioso premio Sylvanus Thayer, que se entrega a un "ciudadano destacado" que pese a que no acudió a la academia de West Point, tiene un reconocido historial de servicio acorde con los valores y los ideales de la academia militar.

Estaba previsto que el 25 de septiembre se celebrara un evento para entregarle el galardón, según apuntó The Washington Post, quien primero informó sobre la cancelación.