Un tribunal confirma multa a Trump de $83 millones por difamar a E. Jean Caroll

Trump había intentado anular la sentencia que anteriormente le ordenaba pagar la suma, pero la decisión unánime de tres jueces de apelación ratifica la multa

  • 08 de septiembre de 2025 a las 10:13
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá pagar la multa a la escritora E. Jean Caroll.

 Foto: EFE

Nueva York, Estados Unidos.-Un tribunal de apelaciones de Nueva York confirmó este lunes la indemnización por 83,3 millones de dólares que el presidente de EE.UU., Donald Trump, deberá abonar por difamación a la escritora E. Jean Carroll, después de que ella lo acusara de violación en 2019 y la Justicia declarara culpable al mandatario.

Trump había intentado anular la sentencia que anteriormente le ordenaba pagar la mencionada suma, pero la decisión unánime de tres jueces de apelación del Segundo Circuito de EE.UU. en una corte federal con sede en Manhattan hoy ha servido para ratificarla.

"No ha identificado ningún fundamento que justifique reconsiderar nuestra decisión previa sobre la inmunidad presidencial", interpretaron los magistrados, después de que Trump hubiera alegado que el veredicto contra él era excesivo y que no se fundamentaba después de que el Tribunal Supremo ampliara su inmunidad presidencial.

Los magistrados también dictaminaron que el tribunal federal inferior "no erró en ninguno de los fallos impugnados y que las indemnizaciones por daños y perjuicios del jurado son justas y razonables".

