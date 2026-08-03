Prime Video quiere a Dave Bautista en el papel de Kratos

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Dave Bautista está en negociaciones para interpretar a Kratos en la adaptación televisiva de God of War que prepara Prime Video, luego de la salida de Ryan Hurst del proyecto debido a una lesión sufrida durante el rodaje. De acuerdo con Variety, Hurst se rompió un bíceps mientras realizaba una escena de acción y tuvo que someterse a una cirugía, lo que retrasaría su regreso a los sets hasta 2027. Ante este panorama, la compañía de streaming decidió buscar un reemplazo para el protagonista, y Bautista es el principal candidato, dado que no requeriría de mucho tiempo de preparación física, puesto que él ya cuenta con las condiciones idóneas para interpretar al popular personaje.

La decisión de la compañía de no esperar la reincorporación de Hurst y buscar a otro actor para el papel no estuvo libre de críticas, puesto que Hurst ya había rodado cuatro episodios de la primera temporada. Esto sin contar la intensa preparación que le llevó al actor el ponerse a tono con el dios nórdico. Lo que se supo es que la recuperación del actor no era compatible con el cronograma de la producción, y se busca evitar un retraso prolongado que afecte la agenda de los demás miembros de la producción.

Del videojuego a la pantalla