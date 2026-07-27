"Carrie" regresa como serie: revelan el primer tráiler de la adaptación de Stephen King

Los Ángeles, Estados Unidos.- Prime Video mostró en la Comic-Con de San Diego el primer adelanto de "Carrie", la miniserie de Mike Flanagan que reinterpreta la novela de Stephen King y llegará el próximo 7 de octubre.
La plataforma de streaming también confirmó que los ocho capítulos de la temporada estarán disponibles el mismo día, sin entregas semanales.
La serie fue descrita en su logline oficial como "una reinterpretación audaz y oportuna de la historia de la inadaptada estudiante Carrie White, quien ha pasado su vida recluida con su madre dominante".
El resumen agrega que, "tras la muerte repentina y prematura de su padre, Carrie se ve luchando contra el extraño entorno de una escuela pública, un escándalo de bullying que sacude a su comunidad y la aparición de misteriosos poderes telequinéticos".
La actriz Summer H. Howell encabeza el reparto en el papel protagónico, acompañada por Samantha Sloyan como su madre, Margaret White.
Completan el elenco Siena Agudong en el papel de Sue Snell, Matthew Lillard como el director de la escuela, Alison Thornton, Josie Totah, Arthur Conti, Joel Oulette, Thalia Dudek y Amber Midthunder, entre otros nombres que dan forma al entorno escolar de la protagonista.
El proyecto no llega como una copia de las versiones anteriores. Aunque las imágenes difundidas incluyen momentos reconocibles para cualquier lector del libro, como la coronación de la protagonista en el baile de graduación y las secuelas del episodio con sangre que desata la tragedia, Flanagan adelantó que su versión profundiza en aspectos que las adaptaciones cinematográficas dejaron fuera.
En una entrevista con Entertainment Weekly, el director explicó su decisión de ampliar el universo de la historia. Señaló que algo que la adaptación de Brian De Palma dejó de lado fue el lugar de "Carrie" dentro de un grupo más amplio de mujeres con dones especiales del que ella misma desconocía formar parte, una idea que el libro sí sugiere y que el equipo pudo retomar y desarrollar.
Esa decisión también alcanza al personaje de Margaret White. La madre de Carrie, históricamente retratada como una figura fanática y agresiva, tendrá en esta versión una motivación distinta.
Según adelantó el propio director, su forma de aislar a la protagonista responde a un amor equivocado, no únicamente a la crueldad que marcó a los personajes anteriores.
"Carrie" fue publicada por Stephen King en 1974 y desde entonces tuvo varias versiones en cine y televisión, entre ellas la película original de 1976 protagonizada por Sissy Spacek, una secuela poco recordada estrenada en 1999, un telefilme de 2002 y un remake en 2013 con Chloë Grace Moretz.
Sin embargo, es la primera vez que la historia se adapta en formato de serie, con una temporada completa.
La producción actual, sin embargo, es la primera vez que la historia se convierte en una serie de televisión. El desarrollo del proyecto se conoció en octubre de 2024 y Amazon confirmó su producción formal en abril de 2025.
Flanagan, además de dirigir cuatro de los ocho episodios, ejerce como guionista y productor de la serie, mientras que Stephen King figura entre los productores ejecutivos del proyecto.
Con esta producción, el cineasta suma su cuarta incursión en la obra del escritor, después de haber llevado a la pantalla Gerald's Game, Doctor Sleep y The Life of Chuck, aunque se trata de su primer trabajo televisivo basado en King.