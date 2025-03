Netflix llevará a la pantalla “Cujo”, obra clásica de Stephen King

La familia queda atrapada en un auto que no arranca, por lo que se debate entre salir y enfrentarse a vida o muerte ante el perro o quedarse en el interior del vehículo y arriesgarse a sufrir un golpe de calor.

'Cujo' ya fue trasladada a la gran pantalla en 1983 con Dee Wallace ('The Hills Have Eyes', 1975) como Donna Trenton, la madre protagonista, mientras que Danny Pintauro ('Who's the Boss?') encarnó al hijo, Tad Trenton.