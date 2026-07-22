La Comic-Con mantendrá su sede en San Diego hasta 2030 tras un nuevo acuerdo

A un día del arranque oficial de la edición 2026 del evento, el alcalde de San Diego, Todd Gloria, anunció que, tras meses de negociaciones, la ciudad y la organización sin ánimo de lucro San Diego Comic-Con International acordaron extender la celebración de su principal convención en el recinto habitual durante cuatro años más.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La Comic-Con de San Diego, considerada la convención de cultura pop más importante del mundo, seguirá teniendo a la ciudad californiana como sede hasta 2030, después de que las autoridades locales y la organización alcanzaran un nuevo acuerdo.

"Este acuerdo es el resultado de años de colaboración y refleja nuestro compromiso compartido con los fans, creadores, empresas y trabajadores que hacen de la Comic-Con un evento único en el mundo. Nos enorgullece darles la bienvenida a todos a San Diego para otro año inolvidable y nos entusiasma el futuro que estamos construyendo juntos", dijo Gloria en un comunicado de prensa.

La continuidad de la Comic-Con en San Diego había estado marcada por la incertidumbre en los últimos años debido a que las extensiones del acuerdo entre la ciudad y la organización se habían limitado a periodos breves, lo que había generado dudas sobre el futuro de la convención más allá de sus compromisos inmediatos.

De acuerdo con las autoridades, se espera que la Comic-Con 2026 atraiga a más de 135,000 asistentes durante sus cuatro días de convención y que el evento genere un impacto económico regional superior a los 160 millones de dólares gracias al gasto directo e indirecto de los visitantes.

Comic-Con es la convención de cómics y artes populares más grande del mundo, con más de 460,000 pies cuadrados (42,735 metros cuadrados) de espacio de exhibición, más de 1,000 expositores y más de 2,000 horas de programación, talleres y eventos especiales que celebran los cómics, el cine, la televisión, los videojuegos, la edición y las artes.