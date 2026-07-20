The Big Bang Theory vuelve con spin-off en HBO Max

Los Ángeles, Estados Unidos.-La Comic-Con de San Diego, que se celebra del 22 al 26 de julio, la nueva serie del universo 'The Big Bang Theory', el Festival de Bayreuth o el 15 aniversario de la muerte de Amy Winehouse son las citas esenciales en el mundo de la cultura esta semana.

Novedades de Avengers en la Comic-Con

La Comic-Con, el gigantesco evento en San Diego (EE.UU.) en el que se presentan las grandes novedades del cine y las series de entretenimiento, llegará con los últimos detalles y se espera que el primer tráiler de la esperadísima 'Avengers: Doomsday', de Marvel, con Robert Downey Jr que pasa de héroe a villano. También se presentará la secuela de la mítica 'Spaceballs' (1987) de Mel Brooks, o la próxima serie de 'Blade Runner', protagonizada por Michelle Yeoh y que sitúa la acción después de lo ocurrido en los filmes de 1982 y 2017.

El infinito universo de The Big Bang Theory

Los amantes de las aventuras de Sheldon y sus amigos recibirán con los brazos abiertos 'Stuart Fails to Save the Universe' (Stuart no consigue salvar el universo), que llega el día 24 a HBO Max con una historia centrada en el personaje de Stuart Bloom (Kevin Sussman), el dueño de la tienda de cómics.

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Diez episodios en los que Stuart tiene la misión de restaurar la realidad después de romper un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, lo que provoca accidentalmente un Armagedón multiversal. Contará con la ayuda de su novia Denise (Lauren Lapkus), su amigo geólogo Bert (Brian Posehn) y el físico cuántico Barry Kripke (John Ross Bowie), personajes ya vistos en la serie original.

La cita ineludible de cada verano con Wagner

A finales de julio, en pleno verano en Europa, llega cada año la cita ineludible con la música de Richard Wagner en el Festival de Bayreuth, impulsado por el propio compositor en 1876. Esta edición comenzará con el sábado 25 con la Novena sinfonía de Beethoven, una obra fundamental para Wagner, quien la consideró "el evangelio humano del arte del futuro". Y se presentará también una versión de 'Das Rheingold' (El oro del Rin), que por primera vez en la historia del evento incluye una escenografía acompañada por imágenes generadas con inteligencia artificial.

Recordando a Amy Winehouse