La Comic-Con vuelve a sus raíces, sin estrellas por la huelga en Hollywood

Aunque la Comic-Con suele acaparar titulares gracias a sus fastuosos anuncios de películas aderezados con estrellas como Tom Cruise o Dwayne “La Roca” Johnson, la huelga de actores que sacudió a Hollywood la semana pasada parece no incomodar a todos.

“Sinceramente, estoy más emocionada por el cosplay”, dijo a la AFP Janelle Hinesley, que acudió disfrazada de Astrid, de las películas “Cómo entrenar a tu dragón”. “Además, no puedo sentarme con esto, así que ahora mismo no vamos a ir a ningún panel”, añadió, señalando el hacha gigante que llevaba atada a la espalda.

Vestido de Ken en preparación para la nueva cinta de “Barbie”, Tony Ring-Dowell se unió a la fila del pabellón H, de una media hora, para ver la exhibición de Spider-Man, entusiasmado por el hecho de que los juegos de video recibieran “más exposición” este año.

“Ir a la presentación o al anuncio de una película no me atraía mucho”, señaló a la AFP. “¿Y los famosos? No siento la necesidad de verlos en persona. Veré el tráiler de la película en internet”.