Cristiano Ronaldo, a 43 goles de los 1000

Cristiano Ronaldo marcó su gol 957 de forma involuntaria ante el Al Ettifaq (2-2)

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 15:12
El Heraldo Videos