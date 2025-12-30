Elecciones Honduras 2025
Cristiano Ronaldo, a 43 goles de los 1000
Cristiano Ronaldo marcó su gol 957 de forma involuntaria ante el Al Ettifaq (2-2)
Redacción El Heraldo
Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 15:12
El Heraldo Videos
Videos deportes
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Rodrigo de Olivera anota por el Olancho y Rubilio Castillo le da empate a Marathón
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Gran espectáculo de los hondureños: Antigua logra el título del Apertura en Guatemala
Jefry Sánchez
Videos deportes
Dereck Moncada sorprende al hablar sobre su futuro: "No tengo nada asegurado. Son rumores"
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Espinel: "Se tiene que saber cuando inicia y termina el torneo. Esto no hace bien al fútbol"
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Dereck Moncada le da triunfo al Olimpia sobre Real España por la triangular
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Dereck Moncada pone a ganar a Olimpia sobre Real España en la triangular
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Así disfrutaron la Nochebuena las figuras del fútbol mundial
Rodiney Cerrato
Videos deportes
Jhow Benavídez pone a ganar a Real España sobre Motagua y siguen con la ilusión de estar en la final
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Jorge Herrera revela cuando se usará el VAR en Honduras y sobre el formato de triangular: "no funcionó"
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Messiniti se viste de héroe y Marathón es finalista del Apertura 2025 de Liga Nacional
Redacción El Heraldo
Videos deportes
¡Corazón de Monstruo! La furia verde alienta al Marathón en su ruta a la final del Apertura 2025
Erlin Varela