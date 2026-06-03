Robert Pattinson rompe el silencio y responde a críticas recibidas por The Batman

A Robert Pattinson le ha costado un poco desligarse de la figura de adolescente de "Crepúsculo": pálido, delgado, ligero. Por eso cuando se supo que interpretaría a Batman, las críticas saltaron tan rápido que en ese entonces ni siquiera reaccionó.
Pero este 2026 se cumplen cuatro años de ese huracán que enfrentó, como si hubiera cometido un pecado al aceptar el papel en la película de Matt Reeves, que lo traerá de regreso a la Ciudad Gótica en 2017.
"Entrené todos los malditos días. Y aun así, sigue pareciendo que no hago ejercicio. Entrenaba dos veces al día, como a las tres de la mañana”, dijo el actor en una entrevista en GQ, como defensa tardía a las críticas que recibió por su físico y por su actuación del Caballero Oscuro.
Tras años de comentarios sobre su físico, el intérprete ahora defiende el trabajo que realizó para encarnar a Bruce Wayne en la gran pantalla.
Pattinson considera que algunas declaraciones del pasado contribuyeron a generar una percepción equivocada sobre su preparación física.
Ahora, con la secuela en el horizonte, el actor británico continúa fortaleciendo su condición física para regresar al universo creado por Matt Reeves.
El intérprete se ha tomado en serio el volver al set de The Batman, e instaló un gimnasio en su hogar como parte de la preparación para volver a vestir el traje del superhéroe.
La estrella reconoce que interpretar a Batman implicó un compromiso físico mayor de lo que muchos espectadores imaginaron.
Pero aunque hubo críticas, también hubo aprobación. En el portal Rotten Tomatoes, The Batman tiene una puntuación del 85% de la crítica, y un 87% de la audiencia, nada mal.
Y mientras algunas críticas la tildaron de "decepcionante", para otros fue "una obra maestra que no es más que una antiobra maestra". Para gustos...