Londres, Inglaterra.- Durante 15 años, Daniel Craig llevó a la pantalla una de las interpretaciones más reconocidas de James Bond; fue el tercer actor que hizo más cintas del agente británico. Pero James Bond trasciende más allá de sus intérpretes y, como todo ciclo, el actor tenía que despedirse en algún momento del personaje, y la decisión comenzó a gestarse antes de su quinta y última película: No Time to Die (2021).

Tal y como está sucediendo con la elección de Robert Pattinson anunciada ayer por Amazon MGM Studios, cuando se supo que Craig sería el nuevo Bond, las críticas fueron implacables. Pero, contra todo pronóstico, Craig hizo su debut con Casino Royale (2006), de ahí siguieron Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) y No Time to Die (2021). Durante ese recorrido, construyó una versión más física, vulnerable y emocional del personaje creado por Ian Fleming. Incluso se ha llegado a decir que este ha sido el mejor Bond de la historia. Ahora, tras el anuncio de Pattinson, la salida de Craig de la franquicia vuelve a ser un tema de conversación: hay fanáticos de la saga que no ven a otro Bond más allá de Craig, el actor realmente conquistó a la audiencia, cerró bocas y demostró que él era el perfecto para el personaje. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras cinco años del estreno de la última película de Bond con Craig, recordamos las razones que llevaron al actor a cerrar su etapa como el Agente 007.

La decisión

Las razones de Craig fueron las más humanas posibles, desde antes de la última cinta, su decisión ya estaba encaminada, así como el final que le gustaba para su personaje. En una entrevista con The Sunday Times, el actor se sinceró, y habló del desgaste físico que implicaban los rodajes, algo que le estaba pasando factura con el paso de los años; cuando estrenó No Time to Die, ya tenía 53 años. "Me estoy haciendo viejo. Me estoy volviendo rígido", expresó entonces el actor, quien también reconoció que interpretar al espía requería una enorme cantidad de energía, a esto se sumaron las lesiones que sufrió a lo largo de las producciones, ya que el trabajo implicaba entrenamientos, secuencias de riesgo y una preparación constante para mantener la condición física que requería el personaje. A esto se agregó otra situación más personal: quería tener más tiempo para su familia. En una entrevista concedida a Los Angeles Times, explicó que la fama y las exigencias de la franquicia habían tenido un impacto en su entorno familiar. Después de tantos años dedicados a las producciones de Bond, deseaba elegir proyectos que le permitieran pasar más tiempo en casa. "Tengo una familia con la que necesito pasar la mayor parte del tiempo", expresó. La confirmación de su salida llegó en 2019, pero la decisión había comenzado a tomar forma desde Casino Royale.

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