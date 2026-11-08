James Bond: ¿Qué actores compiten por convertirse en el nuevo agente 007?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Amazon MGM Studios todavía no ha dicho quién será el próximo James Bond, pero los reportes de The Hollywood Reporter, Deadline y Variety coinciden en que la lista quedó reducida a un puñado de actores británicos, con Callum Turner, Jack Lowden y Josh O’Connor a la cabeza. Los tres tienen 36 años y figuran como finalistas de las pruebas de pantalla que comenzaron a finales de octubre en Londres. Según Deadline, se enviaron al menos cuatro invitaciones para esa fase, de modo que existe un cuarto aspirante cuyo nombre no ha trascendido. The Hollywood Reporter detalló que cada prueba combina acrobacias, presencia ante la cámara y escenas con diálogo. El 6 de noviembre, Variety sumó dos apellidos de peso. Según el medio, Robert Pattinson y Nicholas Hoult hicieron pruebas ante Denis Villeneuve, director de la película. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Variety añadió que Harry Styles ha conversado sobre el papel y que Theo James, de 41 años, no está descartado.

En mayo, la compañía dijo en un comunicado que “la búsqueda del próximo James Bond está en marcha”. Será la primera cinta de la saga desde que Amazon asumió el control creativo que tenían Barbara Broccoli y Michael G. Wilson. Steven Knight, creador de Peaky Blinders, firma el guion. El rodaje se espera para 2027 y el estreno para 2028. Craig, por su parte, dejó el personaje tras cinco películas entre 2006 y 2021, la última No Time to Die. La productora Amy Pascal dijo en agosto que finales de año era una buena apuesta para el anuncio. Turner, conocido por Masters of the Air y Eternity, es el nombre que más se mueve en las casas de apuestas. William Hill recortó su cuota de 3/1 a 8/13, mientras que Lowden figura en 2/1, según datos publicados por The Guardian. Pierce Brosnan, quien interpretó a Bond en cuatro películas entre 1995 y 2002, lo respaldó en una entrevista con Vanity Fair. “Callum, Callum Turner es alguien con quien he trabajado, y es tan fuerte”, dijo. Ambos coincidieron en The Only Living Boy in New York, donde Brosnan hacía de su padre. Lowden, escocés y protagonista de Slow Horses junto a Gary Oldman, fue el favorito de los apostadores hasta hace pocos días. Oldman, de 68 años, afirmó en septiembre en el programa canadiense The Morning Show que la decisión ya estaba tomada y que solo faltaba comunicarla.