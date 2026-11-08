James Bond: ¿Qué actores compiten por convertirse en el nuevo agente 007?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Amazon MGM Studios todavía no ha dicho quién será el próximo James Bond, pero los reportes de The Hollywood Reporter, Deadline y Variety coinciden en que la lista quedó reducida a un puñado de actores británicos, con Callum Turner, Jack Lowden y Josh O’Connor a la cabeza.
Los tres tienen 36 años y figuran como finalistas de las pruebas de pantalla que comenzaron a finales de octubre en Londres.
Según Deadline, se enviaron al menos cuatro invitaciones para esa fase, de modo que existe un cuarto aspirante cuyo nombre no ha trascendido.
The Hollywood Reporter detalló que cada prueba combina acrobacias, presencia ante la cámara y escenas con diálogo.
El 6 de noviembre, Variety sumó dos apellidos de peso. Según el medio, Robert Pattinson y Nicholas Hoult hicieron pruebas ante Denis Villeneuve, director de la película.
Variety añadió que Harry Styles ha conversado sobre el papel y que Theo James, de 41 años, no está descartado.
En mayo, la compañía dijo en un comunicado que “la búsqueda del próximo James Bond está en marcha”.
Será la primera cinta de la saga desde que Amazon asumió el control creativo que tenían Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.
Steven Knight, creador de Peaky Blinders, firma el guion. El rodaje se espera para 2027 y el estreno para 2028. Craig, por su parte, dejó el personaje tras cinco películas entre 2006 y 2021, la última No Time to Die. La productora Amy Pascal dijo en agosto que finales de año era una buena apuesta para el anuncio.
Turner, conocido por Masters of the Air y Eternity, es el nombre que más se mueve en las casas de apuestas. William Hill recortó su cuota de 3/1 a 8/13, mientras que Lowden figura en 2/1, según datos publicados por The Guardian.
Pierce Brosnan, quien interpretó a Bond en cuatro películas entre 1995 y 2002, lo respaldó en una entrevista con Vanity Fair. “Callum, Callum Turner es alguien con quien he trabajado, y es tan fuerte”, dijo. Ambos coincidieron en The Only Living Boy in New York, donde Brosnan hacía de su padre.
Lowden, escocés y protagonista de Slow Horses junto a Gary Oldman, fue el favorito de los apostadores hasta hace pocos días. Oldman, de 68 años, afirmó en septiembre en el programa canadiense The Morning Show que la decisión ya estaba tomada y que solo faltaba comunicarla.
“Así que tengo los dedos cruzados por Jack”, agregó, sin asegurar que el elegido fuera su compañero de reparto. Lowden, por su parte, dijo a People que “es agradable que te mencionen, para cualquier papel”, y que no piensa añadir ruido al debate. Según Deadline, el guionista Knight evitó desmentir que el papel ya tenga dueño.
O’Connor ganó un Emmy y un Globo de Oro por interpretar al príncipe Carlos en The Crown, también apareció en Challengers y compartió pantalla con Craig en Wake Up Dead Man.
El 6 de noviembre, The Sun publicó que ya habría sido elegido, a partir de una fuente anónima que atribuyó el dato a un compañero de la obra de teatro Golden Boy, cuya temporada terminó el 31 de octubre. NME subrayó que no existe confirmación de Amazon. Esa misma semana, el propio actor dijo a la BBC que vivía “un momento increíblemente extraño para pellizcarse”.