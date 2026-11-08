Platense vs Génesis EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Liga Nacional

Puerto Cortés, Honduras.- Platense FC tendrá una nueva oportunidad de reencontrarse con la victoria cuando reciba este domingo a Génesis FC en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, en un partido marcado por la necesidad de ambos equipos de sumar de a tres. Los escualos intentarán conseguir su primer triunfo bajo el mando de Reynaldo Tilguath, mientras que los visitantes buscarán dejar atrás su mala racha.

El conjunto porteño llega golpeado después de acumular cuatro derrotas consecutivas: 0-2 ante Motagua, 4-3 frente a Real España, 4-1 contra Olancho FC y 3-1 ante Marathón. Las dos últimas caídas se produjeron desde la llegada de Tilguath al banquillo, por lo que el entrenador tendrá el reto de cambiar la dinámica del equipo ante su afición.

Por su parte, Génesis FC tampoco atraviesa su mejor momento. Aunque logró rescatar un empate de último minuto frente a Real España, anteriormente había sufrido tres derrotas consecutivas ante Motagua, Choloma y UPNFM, una racha negativa que se presenta por primera vez bajo la dirección técnica de Fernando Mira.

Sin embargo, los antecedentes no favorecen al Platense. En los cinco enfrentamientos que han disputado en la historia de la Liga Nacional, Génesis registra dos triunfos y tres empates, con ocho goles anotados y solamente cuatro recibidos. Los últimos dos compromisos terminaron con victorias para el equipo de Comayagua: 1-0 en Puerto Cortés y 3-0 en La Paz.

El panorama tampoco es alentador para los escualos cuando juegan en casa. En sus últimas tres presentaciones en el Excélsior consiguieron una victoria y sufrieron dos derrotas. Además, frente a Génesis como local registran un empate y una derrota, ambos partidos disputados durante la gestión de Fernando Mira.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Precisamente, el entrenador de Génesis tiene un antecedente favorable en Puerto Cortés. Los equipos dirigidos por Mira nunca han perdido en sus cinco visitas al estadio Excélsior, donde acumula cuatro victorias y un empate, incluyendo sus dos presentaciones al frente del conjunto comayagüense.

En el otro banquillo, Reynaldo Tilguath tendrá una nueva oportunidad de imponer su trabajo y cambiar la historia de los enfrentamientos ante su rival. Será apenas la segunda ocasión en que un equipo dirigido por el estratega reciba a Génesis en la Liga Nacional, después del empate 2-2 entre Olancho FC y los caninos en octubre de 2025.

La serie particular entre Fernando Mira y Reynaldo Tilguath también presenta antecedentes equilibrados, con dos triunfos para cada entrenador en sus enfrentamientos anteriores. Ahora, ambos buscarán inclinar la balanza a su favor en un duelo donde hay mucho más que tres puntos en juego: Platense quiere romper su mala racha y conseguir su primera victoria ante Génesis, mientras que los visitantes intentarán prolongar su dominio histórico.