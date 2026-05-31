¡Se casaron! Dua Lipa y Callum Turner dan el "sí, quiero" en una íntima boda en Londres

Lo del Old Marylebone Town Hall fue, en todo caso, el primer acto de una celebración que promete ser mucho más amplia. La pareja tiene previsto casarse de nuevo en Palermo, capital de Sicilia, en una fiesta que se extenderá por tres días y contará con la presencia de figuras como Sir Elton John, Mark Ronson, Charli XCX y Donatella Versace.