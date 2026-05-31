¡Se casaron! Dua Lipa y Callum Turner dan el "sí, quiero" en una íntima boda en Londres

La cantante Dua Lipa, de 30 años, y el actor británico Callum Turner, de 36, contrajeron matrimonio hoy, 31 de mayo, en una ceremonia civil íntima en el Old Marylebone Town Hall de Londres.
Fue un acto deliberadamente discreto, casi clandestino si se considera la magnitud de sus nombres, pero cargado de una elegancia que ningún gran escenario hubiera podido superar.
Las primeras imágenes de la ceremonia mostraron a Dua Lipa luciendo un conjunto de haute couture de Schiaparelli mientras Turner vestía un traje azul marino, rodeados de un pequeño grupo de amigos y familiares que lanzaron confeti al paso de los recién casados.
La artista completó el look con un sombrero de ala ancha, guantes, falda lápiz y blazer, y sumó al conjunto una cadena dorada en forma de serpiente, aretes tipo tachón y un ramo de flores amarillas.
La ceremonia duró entre 30 y 40 minutos, según reportó Daily Mail, y al salir del edificio los transeúntes que se habían congregado en los alrededores lanzaron arroz a la pareja como gesto de buena suerte.
Nada de alfombras rojas ni convocatorias masivas, solo el ritual de dos personas que decidieron hacer de ese momento algo exclusivamente suyo.
Lipa y Turner se conocieron en un restaurante de Londres, donde coincidieron por primera vez, y un año después volvieron a encontrarse en Los Ángeles, donde descubrieron que ambos estaban leyendo el mismo libro: Trust, de Hernán Díaz. Ese encuentro fortuito, casi novelesco, marcó el inicio de una relación que avanzó con paso firme y poca estridencia.
Los rumores de romance surgieron en enero de 2024 cuando ambos asistieron a una fiesta relacionada con el estreno de la serie Masters of the Air, en la que Turner tuvo un papel protagónico. Desde entonces, la pareja construyó su vínculo lejos del ruido mediático, aunque sin ocultarse.
En mayo de 2025 hicieron su debut oficial como pareja en la Met Gala, donde desfilaron por la alfombra vestidos por Chanel.
Meses antes, en diciembre de 2024, una fotografía de Lipa en Instagram con un anillo en el dedo anular había disparado las especulaciones. La cantante confirmó el compromiso en una entrevista con British Vogue publicada el 12 de junio de 2025.
Lo del Old Marylebone Town Hall fue, en todo caso, el primer acto de una celebración que promete ser mucho más amplia. La pareja tiene previsto casarse de nuevo en Palermo, capital de Sicilia, en una fiesta que se extenderá por tres días y contará con la presencia de figuras como Sir Elton John, Mark Ronson, Charli XCX y Donatella Versace.
Se espera que Simon Porte Jacquemus diseñe al menos uno de los vestidos de novia para esa segunda ceremonia. Los medios italianos ubicaron la Villa Valguarnera, una suntuosa mansión barroca en Bagheria, como posible sede de la ceremonia civil siciliana, mientras el hotel de cinco estrellas Villa Igiea de Palermo serviría como cuartel general para alojar a los invitados.