Sydney Sweeney y el imperio millonario que construyó antes de los 30

Fuera de los sets, Sweeney ha construido un ecosistema de contratos publicitarios que pocos actores de su edad logran sostener de forma simultánea. Sus socios de marca incluyen Armani Beauty, Miu Miu, Laneige, Guess y Ford. En 2024, Ford utilizó su credibilidad como aficionada a los autos en una campaña que la presentó como conductora y mecánica, y que también incluyó un Mustang GT de edición limitada para un sorteo. En Instagram, su influencia genera entre 3.9 y 5.4 millones de dólares al año solo por patrocinios.