Sydney Sweeney y el imperio millonario que construyó antes de los 30

Todo empezó con una presentación de PowerPoint. A los 12 años, Sydney Sweeney le mostró a sus padres un plan de negocios de cinco años con el que buscaba convencerlos de apoyar su deseo de convertirse en actriz. Ese plan no se limitaba a deseos vagos, sino que incluía objetivos concretos, una estrategia paso a paso y un análisis de cómo navegar las complejidades de la industria del entretenimiento.
Hoy, a los 28 años, la actriz originaria de Spokane, Washington, acumula una fortuna estimada en 40 millones de dólares, según Celebrity Net Worth, construida con una combinación de papeles en pantalla, contratos de imagen y decisiones empresariales que muy pocos artistas de su generación han sabido ejecutar con semejante claridad.
Su padre, Steven Sweeney, trabajaba en el sector hotelero, y su madre, Lisa Mudd, era abogada penalista. Cuando la familia se mudó a Los Ángeles para respaldar el sueño de su hija adolescente, los sacrificios fueron reales. "Mis padres sacrificaron mucho para apoyar mi sueño, y perdieron tanto durante ello", dijo a Variety en agosto de 2023.
Los primeros años fueron de apariciones secundarias en series como Criminal Minds, Grey's Anatomy y 90210, trabajos que pagaban poco pero que le daban oficio. El salto real llegó en 2019 con Euphoria, la serie de HBO donde interpretó a Cassie Howard, una adolescente emocionalmente volátil cuya historia resonó tanto con el público como con la crítica.
Ese mismo año tuvo un papel en Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, cinta que recaudó 392 millones de dólares en todo el mundo. Por la primera temporada de Euphoria ganó 350,000 dólares, pero sus cifras escalaron con rapidez.
En 2020, Sweeney fundó la productora Fifty-Fifty Films LLC y con esa compañía asumió el control creativo y financiero de varios de sus proyectos, lo que le permitió capturar ingresos más allá del salario de actriz.
Fue así como produjo Immaculate (2024) y, sobre todo, la comedia romántica Anyone But You (2023), que recaudó 217 millones de dólares sobre un presupuesto de 25 millones, y en la que además ganó 250,000 dólares adicionales por su crédito como productora ejecutiva.
A finales de 2025, con la ruptura de su relación con Jonathan Davino, Sweeney tomó una decisión que habla del rigor con que maneja sus asuntos. Disolvió la empresa original y en enero de 2026 su equipo presentó documentos para una nueva compañía, Fifty-Fifty Films Inc., en la que figura como directora ejecutiva, directora financiera y secretaria, sin lugar para otros integrantes en la junta.
Los contratos de Sweeney reflejan una curva que no ha parado de crecer. Ganó 750,000 dólares por protagonizar Madame Web y 250,000 por Immaculate. Pero fue con The Housemaid donde llegó a un nuevo umbral. Por ese thriller de 2025, reportes señalan que recibió 7.5 millones de dólares.
La película, dirigida por Paul Feig y basada en la novela de Freida McFadden, se rodó con un presupuesto de 35 millones de dólares y acumuló 401.7 millones en la taquilla global. Con ese resultado, The Housemaid se convirtió en la película con mayor recaudación de Sweeney como figura protagónica, superando los 220.2 millones de Anyone But You. Ya se trabaja en una secuela.
Fuera de los sets, Sweeney ha construido un ecosistema de contratos publicitarios que pocos actores de su edad logran sostener de forma simultánea. Sus socios de marca incluyen Armani Beauty, Miu Miu, Laneige, Guess y Ford. En 2024, Ford utilizó su credibilidad como aficionada a los autos en una campaña que la presentó como conductora y mecánica, y que también incluyó un Mustang GT de edición limitada para un sorteo. En Instagram, su influencia genera entre 3.9 y 5.4 millones de dólares al año solo por patrocinios.
A comienzos de 2026, Sweeney dio el paso que quizás mejor ilustra hacia dónde apunta su carrera empresarial. La marca de lencería Syrn debutó oficialmente en enero de 2026. Su desarrollo comenzó a mediados de 2024, con Sweeney como líder creativa. La compañía cuenta con el respaldo financiero de Coatue Management, una firma de inversión cuyo fondo tecnológico ha recibido capital de Jeff Bezos y Michael Dell. El nombre, Syrn, es una abreviación de su propio nombre.
El lanzamiento se agotó rápidamente tras lo que ya se ha llamado el golpe de mercadeo de la década: una operación nocturna en la que el letrero de Hollywood amaneció cubierto con brassieres de la marca.
El dinero que entra, Sweeney también lo mueve con intención. En 2022 compró una casa en Westwood, Los Ángeles, por tres millones de dólares; en 2023 adquirió otra en Bel-Air por 6.2 millones; y en 2024 pagó 13.5 millones por una mansión frente al océano en Summerland Key, Florida, cuyo precio de listado rondaba los 18 millones.