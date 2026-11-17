Los Ángeles, Estados Unidos.- A Brad Pitt le encantaría hacer de villano frente al nuevo James Bond, el británico Robert Pattinson, aunque apuntó que su amigo Javier Bardem, que fue el malo de 'Skyfall' (2012) lo hizo muy bien. "Si me lo proponen... mi amigo Javier Bardem lo hizo tan bien..., son palabras mayores, pero lo aceptaría", dijo tras guiñar un ojo a la cámara diciendo: "Robert....Denis....", en referencia a Pattinson y al canadiense Villeneuve, que será el director de la próxima aventura de 007.

"¡Apuntadme para el papel de villano! ¡Que Denis Villeneuve coja el móvil, vamos!", agregó en declaraciones a los medios en la alfombra roja previa al estreno en Los Ángeles (EE.UU.) de 'The Further Mis-Adventures of Cliff Booth' ('Las nuevas desventuras de Cliff Booth'), secuela de 'Once Upon a Time in... Hollywood' ('Érase una vez en... Hollywood', 2019). La elección de Pattinson también fue alabada por Pitt: "Me encanta la idea, me encanta lo que ha estado haciendo, me encantan sus elecciones, creo que es una buena elección, es genial". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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Pitt no ha sido el único en pronunciarse sobre el anuncio, aunque no todos han sido tan positivos como el protagonista de 'Seven' (1995), según recoge el diario The Guardian.