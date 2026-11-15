Elon Musk, Brad Pitt, Tom Cruise: los padres famosos a los que sus hijos renuncian

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tener un apellido famoso en Hollywood suele ser lo más parecido a nacer con casi todas las puertas abiertas: contactos inmediatos, financiación para cualquier proyecto o invitaciones a los eventos más exclusivos. Es la etiqueta que hoy conocemos de sobra como los “nepo babies”. Sin embargo, cada vez más hijos de celebridades están haciendo justo lo contrario. Así, prefieren pasar por los juzgados, quitarse el apellido de sus padres y empezar a construir su vida por cuenta propia, lejos de los focos. Para ellos, el verdadero reto no es heredar una fortuna, sino decidir quiénes quieren ser.

El caso más claro de esta distancia familiar ocurre en la estirpe de Brad Pitt y Angelina Jolie. La primera señal saltó en mayo de 2024, durante el estreno en Broadway del musical ‘The Outsiders’. Quienes leyeron el programa de mano se fijaron en un detalle: Vivienne, la hija de 15 años de la pareja que colaboró en la obra con su madre, aparecía en los créditos simplemente como “Vivienne Jolie”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse No se trataba solo de un nombre artístico: al cumplir la mayoría de edad, un juez de Los Ángeles aprobó este 2 de noviembre su petición formal de pasar a llamarse Vivienne Marcheline Jolie, después de publicar el anuncio legal que exige el trámite en Los Angeles Daily Journal. Pero Vivienne solo seguía los pasos que ya habían dado sus hermanos. Shiloh fue quizás la más rotunda: el 27 de mayo de 2024, el mismo día en que cumplió los 18 años, acudió al Tribunal Superior de Los Ángeles para quitarse legalmente el “Pitt”. Cumpliendo con lo que pide el Código Civil de California, pagó un anuncio en Los Angeles Times para hacer pública la audiencia y pasó a ser, a todos los efectos, Shiloh Nouvel Jolie.

La decisión es compartida por los demás. Zahara, que en noviembre de 2023 entró en la hermandad Alpha Kappa Alpha de la Universidad Spelman, también formalizó ante la justicia su nombre como Zahara Marley Jolie. Y Maddox, el mayor, no mantiene relación con el actor desde el incidente a bordo de un avión privado en septiembre de 2016 (un episodio que investigó el FBI y que provocó la petición de divorcio de Jolie). Él también borró el apellido paterno para llamarse Maddox Chivan Jolie. Una ruptura colectiva que, con el último trámite de Vivienne, deja ver las secuelas de años de batallas por la custodia y acusaciones de agresión física, marcando un antes y un después en la relación de Brad Pitt con sus seis hijos.

Vivian Jenna Wilson: la respuesta a la batalla cultural de Elon Musk.

Si en la familia Jolie-Pitt el distanciamiento nació de un divorcio tormentoso y acusaciones de violencia, la historia entre Vivian Jenna Wilson y su padre, el dueño de Tesla y SpaceX Elon Musk, responde a una herida muy distinta: ideológica, de identidad y profundamente personal. La distancia se hizo oficial en abril de 2022. Solo un día después de cumplir los 18 años, Vivian acudió al Tribunal Superior de Santa Mónica, en Los Ángeles, para solicitar el cambio registral de su género y adoptar el apellido de su madre, la escritora Justine Wilson. En el expediente judicial, la joven fue tajante sobre los motivos: “Identidad de género y el hecho de que ya no vivo con mi padre biológico ni deseo relacionarme con él de ninguna manera, forma o aspecto”.

Instagram

El enfrentamiento dio la vuelta al mundo en julio de 2024. Durante una entrevista con el comentarista conservador Jordan Peterson, el propio Musk afirmó que su hija estaba figuradamente “muerta” tras haber sido “asesinada por el virus de la mentalidad woke”. Lejos de callarse, Vivian decidió romper el hermetismo habitual de la familia. En una conversación con la cadena NBC News, la joven de 20 años describió al magnate como un padre “frío, muy irascible, despreocupado y narcisista”. Además de asegurar que Musk apenas estuvo presente en su infancia, “quizás el 10% del tiempo”, y denunció que solía regañarla con dureza por tener gestos o una voz que él consideraba afeminados.

Suri Noelle: el silencio y los 5.500 kilómetros de distancia con Tom Cruise

A veces, la mayor distancia no necesita declaraciones incendiarias: basta con el silencio. De pequeña, Suri Cruise fue probablemente la niña más fotografiada del planeta. Cada paseo de la mano de sus padres, Tom Cruise y Katie Holmes, terminaba en la portada de los quioscos de medio mundo. Todo cambió en junio de 2012, cuando Holmes solicitó el divorcio de manera inesperada. A partir de ese momento, la relación entre el protagonista de ‘Top Gun’ y su hija biológica se fue apagando hasta convertirse en un distanciamiento de más de una década.

La confirmación definitiva de esa brecha llegó en junio de 2024. Al cumplir los 18 años, la joven celebró su graduación en la escuela de artes escénicas Fiorello H. LaGuardia de Manhattan. Pero, en el programa oficial del acto había un cambio más que significativo: el apellido Cruise ya no estaba y figuraba como “Suri Noelle”, adoptando el segundo nombre de su madre. La estampa de aquel fin de semana reflejó a la perfección el abismo familiar: mientras Katie Holmes arropaba a su hija en Nueva York, a miles de kilómetros de distancia, Tom Cruise disfrutaba en el estadio de Wembley, en Londres, del concierto de Taylor Swift y su Eras Tour. La decisión no fue una simple anécdota estudiantil. Al comenzar sus clases en la Universidad Carnegie Mellon, los registros públicos revelaron que Suri se inscribió en el censo electoral del condado de Allegheny directamente como Suri Noelle, dejando atrás el apellido paterno con la misma discreción con la que ha crecido.

Miley Cyrus y la omisión más comentada de los Grammy

Las diferencias familiares entre estrellas no siempre necesitan pasar por un juzgado para saltar a la vista: a veces basta un micrófono abierto en horario de máxima audiencia televisiva. Durante años, la complicidad entre Miley Cyrus y su padre, el cantante de country Billy Ray Cyrus, parecía inquebrantable tras compartir pantalla y fama mundial en la serie juvenil ‘Hannah Montana’.

Instagram

Sin embargo, el divorcio de sus padres y la posterior boda de Billy Ray con la artista australiana Firerose terminaron por partir al clan en dos bandos. La distancia se hizo evidente para todo el mundo en febrero de 2024, durante la 66ª edición de los Premios Grammy. Al subir al escenario para recoger los galardones por su éxito ‘Flowers’, Miley dedicó un agradecimiento muy cariñoso a su madre, Tish, y a su hermana Brandi. Hacia su padre, en cambio, no hubo ni una sola palabra. El silencio no pasó desapercibido y disparó de inmediato los rumores sobre la ruptura del vínculo familiar. Poco después, en una conversación televisiva con David Letterman, la cantante dejó claro de qué lado estaba con una frase que no daba lugar a dobles lecturas: “Sinceramente, mi madre es mi heroína”. Una declaración con la que confirmó, sin rodeos, el distanciamiento con su padre.

Ronan Farrow y Woody Allen: cuando la ética se impone a la sangre

El distanciamiento entre Ronan Farrow y Woody Allen juega en una categoría distinta a las disputas por herencias y los reproches afectivos: la postura del periodista, ganador del premio Pulitzer, responde a un compromiso moral con su hermana Dylan Farrow, quien denunció haber sufrido abusos sexuales por parte del director de cine durante su infancia. Ronan, bautizado al nacer como Satchel O'Sullivan Farrow, modificó legalmente su nombre durante la adolescencia para rendir homenaje a su madre, Mia Farrow, y a su familia materna. Desde entonces, mantiene un contacto cero con el cineasta, un distanciamiento que se prolonga ya por más de dos décadas. A lo largo de los años, el reportero no solo ha respaldado públicamente a su hermana, sino que ha criticado sin rodeos a la industria del cine por dar la espalda a las víctimas. El enfrentamiento saltó al terreno profesional en marzo de 2020, al descubrir que la editorial Hachette Book Group planeaba publicar las memorias de Allen, ‘Apropos of Nothing’. En aquel momento, Ronan rompió de inmediato sus contratos con el grupo tras acusarlo de encubrimiento. Aquella decisión provocó una protesta y un paro de los propios empleados de la empresa, que terminó cancelando el lanzamiento del libro.

El fin del mito de las dinastías.