Hija de Alfonso Cuarón recibe ola de críticas por concierto de Dua Lipa: "Nepobaby sin talento"

La clausura del Radical Optimism Tour de Dua Lipa en Ciudad de México estuvo marcada por una inesperada polémica.
Bu Cuarón, junto a su hermano Olmo, abrió el último de los tres conciertos agotados que la artista británica ofreció en el Estadio GNP Seguros el pasado 5 de diciembre, una decisión que dividió opiniones entre el público asistente y los usuarios de redes.
La joven músico compartió su entusiasmo a través de redes sociales antes de la presentación, publicando una fotografía desde el elevador del recinto deportivo con el mensaje: "Nos vemos a las 8PM, CDMX, en el Estadio GNP Seguros".
Durante su actuación, Bu dedicó un mensaje público a su hermano Olmo, reconociendo que escriben y producen todas sus canciones de manera conjunta.
Sin embargo, algunos asistentes cuestionaron su capacidad vocal y su idoneidad para abrir un espectáculo de semejante magnitud.
Las críticas se enfocaron principalmente en el supuesto aprovechamiento de conexiones familiares para acceder a oportunidades y el nivel artístico mostrado durante la presentación.
Entre los comentarios más difundidos en plataformas como X y Facebook se encontraban observaciones sobre la existencia de talento nacional alternativo que podría haber ocupado ese espacio.
El término "nepobaby" —anglicismo que alude a personas que acceden a oportunidades gracias a sus vínculos familiares— se convirtió en tendencia durante las horas posteriores al concierto.
No obstante, la artista optó por enfocarse en el aspecto positivo de la experiencia. A través de Instagram, Bu expresó su gratitud hacia Dua Lipa y todo el equipo organizador por permitirle abrir el cierre mundial de la gira, acompañando su mensaje con fotografías y vídeos del encuentro entre ambas intérpretes tras bambalinas.
Nacida en Londres en 2003, Tess Bu Cuarón es hija del realizador Alfonso Cuarón y de la actriz y periodista italiana Annalisa Bugliani.
Su formación musical comenzó en Italia, donde cursó estudios de piano y música clásica en un conservatorio durante siete años.
A los cuatro años ya dominaba el piano, y posteriormente incorporó el violín y la guitarra a su repertorio instrumental. Con apenas cinco años compuso su primera canción utilizando una aplicación móvil. A los trece años ya producía música de forma independiente.