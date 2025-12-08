¿Obsesión por la juventud? JLo planearía nuevos retoques en 2026; su entorno teme por su salud

El entorno más cercano a Jennifer López intenta descifrar el rumbo que ha tomado la artista tras una intervención estética, observando señales sobre una posible dependencia a nuevas tentaciones quirúrgicas.
Las versiones recopiladas por RadarOnline describen un impacto emocional intenso después de su reciente aumento de pecho.
Una fuente resumió que “Jennifer cree que la cirugía de senos le cambió la perspectiva”. El testimonio agregó que “no deja de decir que le ha levantado el ánimo por completo, por lo que ya está pensando en someterse a más procedimientos; cree que así recuperará su confianza”.
Las declaraciones provocaron inquietud en su círculo, donde temen que la cantante convierta esta satisfacción inicial en un ciclo interminable de intervenciones.
Otra persona consultada profundizó en ese estado de euforia: “Está encantada con el resultado”.
También afirmó que la artista evalúa cambios adicionales: “Está pensando en todo lo que podría mejorar en su cuerpo”. La misma fuente explicó que allegados temen una deriva riesgosa.
“Temen que termine siendo otra víctima de los excesos de la cirugía plástica en el mundo del espectáculo”, aseveró la fuente.
Las opciones que López estudia forman un repertorio tan amplio como sofisticado. Entre ellas se mencionan un pequeño levantamiento de glúteos brasileño, procedimientos de tensado cutáneo creados en Corea y terapias de rejuvenecimiento con células madre.
Quienes conocen su dinámica diaria describen una disciplina férrea en el entrenamiento físico, aunque reconocen un rasgo que complica la situación.
“Está increíblemente en forma y luce mucho más joven de lo que es, pero se fija en los detalles más pequeños”, explicó alguien de su entorno.
En el plano emocional, las fuentes que han conversado con la artista coinciden en que la operación reciente se convirtió en un punto de inflexión que ella interpreta como parte de una renovación personal. Esa percepción impulsa los nuevos planes.
La preocupación de sus allegados se orienta a que esa búsqueda de perfección opere como un refugio momentáneo que la exponga a decisiones impulsivas en un momento de particular fragilidad.