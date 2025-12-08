Fractura y hemorragia intracraneal: el diagnóstico de Miss Jamaica tras accidente

La participación de Gabrielle Henry en Miss Universo quedó abruptamente interrumpida después de un percance ocurrido durante la ronda preliminar de vestimenta de noche en Bangkok, donde el certamen reunió a las candidatas el 19 de noviembre. La representante de Jamaica, quien ejerce como médica, fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario tras el incidente y continúa bajo monitoreo especializado.
La Organización Miss Universo y la familia de la concursante difundieron una declaración conjunta en la que se precisan las lesiones sufridas por Henry.
El documento señala textualmente: “Dr. Henry sufrió una caída grave a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar, ocasionando una hemorragia intracraneal con pérdida de la consciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas”.
Desde su ingreso al hospital, la candidata permanece en cuidados intensivos con atención neurológica continua.
El mismo comunicado detalla que la joven “continúa requiriendo supervisión especializada las 24 horas”, lo que evidencia la gravedad del cuadro y la cautela con la que avanza su manejo clínico.
La organización informó que Henry regresará a Jamaica cuando el equipo médico lo autorice.
El documento oficial establece que “en los próximos días será acompañada por un equipo médico completo y será trasladada directamente al hospital para continuar con su tratamiento y proceso de recuperación”.
Durante su permanencia en Tailandia, la MUO asumió los gastos vinculados al tratamiento, la rehabilitación y la hospitalización de la delegada jamaiquina.
También financió el alojamiento y la alimentación de la madre y la hermana de la afectada. La entidad adelantó además que cubrirá el vuelo medicalizado y cualquier costo que surja posteriormente por este incidente.
En redes sociales circularon videos del momento en que la joven, vestida de naranja y calzando tacones, desaparece del área visible del escenario.
En otras imágenes se observa el procedimiento de evacuación en camilla luego de la caída.
Días más tarde, la organización local Miss Universo Jamaica comunicó que Henry no se encontraba en riesgo vital en ese momento, aunque los equipos médicos continuaban realizando evaluaciones para garantizar su recuperación total.