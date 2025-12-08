Fractura y hemorragia intracraneal: el diagnóstico de Miss Jamaica tras accidente

La participación de Gabrielle Henry en Miss Universo quedó abruptamente interrumpida después de un percance ocurrido durante la ronda preliminar de vestimenta de noche en Bangkok, donde el certamen reunió a las candidatas el 19 de noviembre. La representante de Jamaica, quien ejerce como médica, fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario tras el incidente y continúa bajo monitoreo especializado.