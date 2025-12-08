Leonardo DiCaprio es el "Artista del Año 2025", según la revista Time

"Cuando se estrenó 'One Battle After Another' todos los supuestos expertos en taquilla se quejaron a viva voz de que no estaba 'en camino' de recuperar su inversión. Sin embargo, resultó que la película tuvo un gran éxito: a mediados de noviembre ya había recaudado más de 200 millones de dólares en todo el mundo", anota la revista.