Revelan la causa de muerte de Eduardo Manzano, actor de "Una familia de diez"

La muerte de Eduardo Eugenio Manzano Balderas generó una oleada de reacciones en el ámbito artístico, aunque en un inicio poco se sabía sobre cómo transcurrieron sus últimas horas. El comediante, recordado por décadas de trabajo escénico, tenía 87 años y permanecía bajo atención médica debido a un periodo complicado que se prolongó durante el último año, según informó un noticiero local.
Su hijo, Eduardo Manzano, compartió la primera versión oficial después de la velación.
Desde las afueras de la funeraria conversó con reporteros y describió la manera en que ocurrió el deceso.
“Se nos adelantó; es la ley de la vida. No fue nada caótico, bendito Dios”, afirmó mientras agradecía el acompañamiento del público y de los colegas de su padre.
El actor explicó que el fallecimiento se registró la noche del 4 de diciembre a las 11.45.
Añadió que sucedió sin sobresaltos y en un entorno controlado. “Fue un paro respiratorio, la muerte del rey, se fue dormido, en un hospital resguardado por médicos”, relató.
No detalló la causa previa que motivó el traslado al centro de salud.
La confirmación pública del deceso de "El Polivoz" llegó horas antes mediante un mensaje difundido por su hijo, Eduardo Alfonzo Manzano Martínez.
“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario. Bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”, escribió en redes sociales para despedirlo.
Eduardo Manzano, nacido el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México, consolidó una trayectoria emblemática dentro de la comedia nacional y permaneció activo durante varias generaciones que lo vieron evolucionar en televisión, cine y proyectos escénicos.