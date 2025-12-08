Jorge Ortiz de Pinedo habla de la enfermedad que frenó su trasplante de pulmón

"Lo intenté en Miami, pero surgió un problema con una mielodisplasia que andaba dando lata, una anemia muy fuerte que pudo haberse convertido en una leucemia, en un tercer cáncer", manifestó el comediante durante sus declaraciones. El actor confirmó que ahora realizará el proceso en México, lo que considera una manera de alentar a otras personas que enfrentan situaciones similares.