Jorge Ortiz de Pinedo habla de la enfermedad que frenó su trasplante de pulmón

Jorge Ortiz de Pinedo compareció ante los medios de comunicación tras asistir al funeral de Eduardo Manzano para hablar sobre su estado de salud y confirmar que permanece en lista de espera para recibir un trasplante de pulmón.
El veterano actor, de 77 años, reveló que ha logrado reducir 15 kilogramos mediante una estricta dieta prescrita por sus médicos, un paso necesario para el procedimiento quirúrgico que necesita.
Durante el encuentro con reporteros, el productor de "Una Familia de Diez" explicó que la pérdida de peso resulta indispensable para crear el espacio físico necesario en su cavidad torácica que permita recibir los nuevos pulmones.
El actor se presentó utilizando un tanque de oxígeno, dispositivo del cual depende para mantener sus niveles de respiración.
Ortiz de Pinedo intentó someterse al trasplante pulmonar en Miami, pero el procedimiento fue cancelado tras el hallazgo de una mielodisplasia, un trastorno hematológico que afecta la producción de células sanguíneas en la médula ósea. Esta condición, desarrollada como consecuencia de las quimioterapias aplicadas durante su tratamiento contra el cáncer, representaba un riesgo considerable para cualquier intervención de gran envergadura.
"Lo intenté en Miami, pero surgió un problema con una mielodisplasia que andaba dando lata, una anemia muy fuerte que pudo haberse convertido en una leucemia, en un tercer cáncer", manifestó el comediante durante sus declaraciones. El actor confirmó que ahora realizará el proceso en México, lo que considera una manera de alentar a otras personas que enfrentan situaciones similares.
El historial médico de Ortiz de Pinedo comenzó en 2010, cuando fue diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa 1 tras notar una pérdida inexplicable de peso. El actor descubrió el tumor de aproximadamente cinco centímetros ubicado cerca del corazón cuando se dio cuenta de que sus camisas ya no le ajustaban correctamente.
El segundo diagnóstico oncológico llegó durante el rodaje de "Las Buchonas en Pachuca", Hidalgo, cuando una neumonía derivada de la exposición al frío reveló un nuevo tumor en el lado opuesto del pulmón. Ambas intervenciones quirúrgicas requirieron la extirpación de lóbulos pulmonares, lo que ha reducido significativamente su capacidad respiratoria.
Además del cáncer, el actor padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una afección que dificulta la circulación del aire y compromete la función respiratoria. En entrevistas previas, Ortiz de Pinedo describió su condición como una sentencia: "Estoy condenado a morir un día asfixiado porque no voy a poder respirar".
El cuadro clínico del actor se completa con diabetes, desarrollada según sus propias declaraciones como consecuencia del estrés generado por los diagnósticos de cáncer. En conversaciones recientes, el comediante ha mencionado que ambas rodillas han sido reemplazadas por prótesis de titanio, describiéndose a sí mismo como "medio biónico".