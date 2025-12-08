¿BTS a punto de separarse? RM habla de momentos críticos de la banda

Durante una nueva transmisión en Weverse, RM volvió a situarse en un punto delicado al reconocer que la historia del conjunto surcoreano BTS ha tenido episodios en los que la estabilidad no estuvo garantizada. El comentario agitó el ambiente dentro de la comunidad global de seguidores, que permanece en vigilancia frente a cualquier pista que provenga de los integrantes.
RM describió sin ambages que, en distintos momentos, él mismo llegó a cuestionar el porvenir del grupo.
“Hubo muchas veces en las que el equipo enfrentó situaciones donde podía haberse detenido. ‘¿Debemos disolvernos? ¿Deberíamos parar?’. Reflexioné sobre eso incontables veces. Aun así, agradezco que sigamos juntos”, expresó, de acuerdo con la agencia Yonhap.
Aun con esa franqueza, el líder dejó claro que su margen para revelar procesos internos es limitado. “Hay cosas que no puedo revelar”, comentó.
La advertencia tenía un sentido claro porque el directo avanzaba entre preguntas incisivas del fandom.
Durante el intercambio, el artista pidió moderación a los espectadores y recordó que ciertos movimientos del grupo llegan al dominio público sin mediaciones. “Si algo pasa, lo difundirán”, dijo, consciente de la presión que implica cualquier desliz en transmisiones en vivo. También matizó el alcance de su voz dentro del colectivo.
“Pero tengo que tener cuidado con lo que digo durante una transmisión en vivo. No soy yo quien puede explicarlo todo”, agregó.
La interacción avanzó hacia el vínculo entre el grupo y su audiencia cuando lanzó un comentario que dejó huella entre quienes seguían el directo.
“Chicos, no... Por favor, no busquen a nadie más. Ustedes acaban de llegar a mi estación y, bueno... Otros miembros tienen sus teléfonos. Ellos... Ellos van a encender sus luces si así lo desean”.
Más adelante, RM habló del cambio paulatino en la dinámica interna, un proceso que él mismo experimentó desde la posición de líder. “En el pasado, me adelanté por el equipo, pero ahora cada miembro es un individuo con su propia personalidad y tendencias. Lo que debía hacer ya no aplica”, sostuvo mientras analizaba la madurez profesional del conjunto.
El músico también reconoció que trabajan en un nuevo material discográfico y en una futura gira. “El álbum está casi completo y practicamos todos los días”, afirmó. Aun así, dejó entrever que el proceso está rodeado de disposiciones legales y comerciales que impiden una comunicación absoluta.
La expectativa de una reunión formal se mantiene para 2026. Hasta entonces, el grupo avanza con prudencia mientras sus seguidores esperan señales claras sobre el próximo capítulo en la trayectoria de BTS.