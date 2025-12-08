Los actores y directores con más Globos de Oro en la historia de los premios

Recién anunciados los nominados de la próxima edición, aquí una galería ideal para celebrar a los máximos ganadores de los Globos de Oro.
Meryl Streep. La actriz más premiada en la historia de los Globos de Oro, con 8 estatuillas. Ha sido reconocida por interpretaciones memorables en The Devil Wears Prada y Kramer vs. Kramer, entre muchas otras.
Alan Alda. Con 6 Globos de Oro, Alan Alda es un referente de la televisión, especialmente por su aclamado papel en la serie MASH, que le otorgó múltiples premios y lo consolidó como uno de los actores más respetados de su generación.
Jack Nicholson. Ganador de 6 Globos de Oro, Nicholson ha brillado con actuaciones icónicas como en One Flew Over the Cuckoo’s Nest y As Good as It Gets, que lo posicionan como una leyenda del cine.
Tom Hanks. Con 8 premios entre categorías competitivas y especiales, Tom Hanks ha sido galardonado por trabajos como “Philadelphia” y “Forrest Gump”, dos de sus interpretaciones más celebradas.
Barbra Streisand. Con 8 Globos de Oro en diversas áreas creativas, Streisand ha destacado como actriz y directora. Ganó por su actuación en Funny Girl y como directora de Yentl, marcando hitos en la industria.
Elia Kazan. El director más premiado en los Globos de Oro, con 4 victorias. Fue reconocido por clásicos como On the Waterfront y East of Eden, obras fundamentales en la historia del cine.
Clint Eastwood. Ganador de 3 Globos de Oro a Mejor Director, Eastwood obtuvo premios por películas como Unforgiven y Million Dollar Baby, dos dramas que marcaron su legado detrás de cámara.
Steven Spielberg. Con 3 Globos de Oro como director, Spielberg ha sido premiado por títulos como Schindler’s List y Saving Private Ryan, dos de los filmes más influyentes de su carrera.
Martin Scorsese. Suma 3 Globos de Oro, premiado por películas como Gangs of New York y The Departed, reafirmando su estatus como uno de los directores más importantes del cine moderno.
Miloš Forman. También con 3 Globos de Oro, Forman fue reconocido por obras como One Flew Over the Cuckoo’s Nest y Amadeus, ambas consideradas obras maestras del cine.
Oliver Stone. Con 3 Globos de Oro por dirección, Stone ha recibido estatuillas por trabajos como Platoon y Born on the Fourth of July, filmes que revolucionaron el drama bélico y político.