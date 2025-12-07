Camila Sodi confiesa que tiene autismo y TDAH: "El mundo no está diseñado para nosotros"

Camila Sodi confirmó que es neurodivergente, revelando que ha sido diagnosticada con autismo y Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).
La actriz y escritora realizó esta confesión durante una entrevista con Isabel Lascurain para promocionar "El pequeño libro del duelo", su más reciente obra literaria.
La sobrina de Thalía explicó que su condición no representa una limitación, sino una forma diferente de procesar el mundo.
"Tiene unas ventajas increíbles, la gente tiende a ver solo las desventajas", señaló Sodi al referirse a los prejuicios que rodean al espectro autista.
La protagonista de "Rubí" enfatizó que existe un desconocimiento generalizado sobre la diversidad del espectro autista.
"Estamos acostumbrados a que el autismo solo se ve de una manera, con un tipo de autismo específico, pero el espectro es amplio", explicó.
Sodi destacó que las virtudes de la neurodivergencia se manifiestan cuando las personas pueden desenvolverse en ambientes adaptados a sus necesidades. "Las virtudes son enormes cuando puedes estar en un ambiente donde te dejan estar, donde puedes estar cómodo. Y cuando tu nivel de ayuda externa no es tan alto", manifestó.
La actriz reconoció que requiere apoyo externo mínimo para funcionar en la sociedad, aunque subrayó que muchas personas neurodivergentes enfrentan mayores dificultades.
"Claro, quienes requieren ayuda externa, es más difícil coexistir en un mundo donde no está diseñado para ti", reflexionó.
"El mundo debería estar diseñado por gente más sensible, no por gente casi cruel. Es más, no necesitas estar en el espectro, por ejemplo, las mamás, el mundo está diseñado para hombres productivos, para que generes dinero para el capitalismo", expresó.
Sodi aprovechó la entrevista para denunciar las experiencias traumáticas que vivió durante su infancia y adolescencia al ser interrogada por medios de comunicación sobre temas sensibles de su familia.
"Necesito ayuda externa, muy poca, pero soy neurodivergente. No puedo con que te eleven el cortisol, y era una niña y me preguntaban cosas muy cabronas, eran duros. Con lo de Diego, con lo de mi mamá, la tía y la otra tía", relató la actriz, refiriéndose a diversos episodios familiares que fueron objeto de escrutinio público.