Bárbara Mori revela cómo casi muere con su hijo "por culpa de Fabiola Campomanes"

En la curva, el vehículo perdió tracción por una mancha de aceite y comenzó a girar descontroladamente. "Se da la vuelta la camioneta. Quedamos a mitad de la carretera, las dos como en cámara lenta, viéndonos con cara de 'ya nos cargó el payaso', y los niños atrás", relató la protagonista de "Rubí".