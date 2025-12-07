Bárbara Mori revela cómo casi muere con su hijo "por culpa de Fabiola Campomanes"

La actriz recordó el momento en que la camioneta perdió el control en México-Cuernavaca con Sergio Mayer Mori en el asiento trasero.
Bárbara Mori ha relatado el incidente que casi termina en tragedia cuando la también actriz Fabiola Campomanes conducía rumbo a Cuernavaca con sus hijos en el vehículo.
El episodio, recuperado por Unicable en redes sociales, ha vuelto a ser tema de conversación tras la participación de Sergio Mayer Mori en "La granja VIP", donde el joven confesó que Campomanes es como una tía para él.
La actriz explicó que viajaban en una camioneta con Sergio y Sofía, hija de Campomanes, cuando comenzó a advertirle sobre la velocidad al aproximarse a La Pera, una de las curvas más peligrosas de la carretera México-Cuernavaca.
"Le dije: 'Va a llegar La Pera, cuidado; bájale, porque es una camioneta'. Ella me decía: 'Tranquila, todo bien'", recordó Mori, quien había tenido una experiencia previa con ese tipo de vehículos bajo la lluvia.
En la curva, el vehículo perdió tracción por una mancha de aceite y comenzó a girar descontroladamente. "Se da la vuelta la camioneta. Quedamos a mitad de la carretera, las dos como en cámara lenta, viéndonos con cara de 'ya nos cargó el payaso', y los niños atrás", relató la protagonista de "Rubí".
Campomanes corroboró la versión y describió el momento como "horrible". "Hubo un momento de película donde nos vimos, con cara de 'no me responde el coche', pero los niños atrás, mientras daba vueltas la camioneta", explicó la actriz.
Una vez estabilizado el vehículo, Mori tomó el volante y condujo el resto del trayecto en silencio, aún en shock. "Nunca le dije 'te dije', porque estábamos asustadas las dos de que casi perdimos la vida con nuestros hijos. Ya después me aventé un: 'te lo dije'", confesó.