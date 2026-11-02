Vivienne Jolie-Pitt suprime legalmente el apellido de Brad Pitt

Los Ángeles, Estados Unidos.- Vivienne Marcheline Jolie-Pitt se llama ya, a todos los efectos legales, Vivienne Marcheline Jolie. Un juez de Los Ángeles concedió este lunes su solicitud de cambio de nombre, según confirmó Page Six, durante una vista celebrada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, en el edificio Stanley Mosk. La magistrada Virginia Keeny, que presidió la sesión, leyó en voz alta los apellidos y los cuatro últimos dígitos del número de expediente de las peticiones aprobadas. Explicó que, tras la firma del decreto, los interesados podrán recoger una copia en el plazo aproximado de una semana. El abogado de la joven, Peter Kenneth Levine, siguió la audiencia por vía telemática.

Vivienne presentó la solicitud el 20 de julio, ocho días después de cumplir 18 años junto a su hermano gemelo, Knox. En los documentos judiciales a los que tuvo acceso el citado medio, adujo razones «personales» para suprimir el apellido paterno. La joven ya utilizaba públicamente el apellido de su madre desde hace más de dos años. En mayo de 2024 figuró como «Vivienne Jolie» en el programa de mano de la producción de Broadway de The Outsiders, en la que colaboró con Angelina Jolie como productora.

Otros hijos que han modificado su apellido

Con esta resolución, Vivienne se suma a tres de sus hermanos. Shiloh, de 20 años, fue la primera en hacerlo: presentó la petición el día en que cumplió la mayoría de edad, en mayo de 2024, y el tribunal la aceptó en agosto de ese año. Zahara, de 21 años, obtuvo la autorización judicial en septiembre y pasó a llamarse Zahara Marley Jolie. Ese mismo mes, Maddox, de 25, adoptó el nombre de Maddox Chivan Jolie. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse