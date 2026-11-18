Los Ángeles, Estados Unidos.- El fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha estado 'muy involucrado' en la elección de Robert Pattinson como nuevo James Bond, y aunque él y el nuevo director de la saga, Denis Vileneuve, buscaban a un actor desconocido, la prueba de cámara fue definitiva: "Quedó clarísimo que él era James Bond". El empresario ha hecho estas declaraciones en 'Silicon Valley & The World' de Semafor, un evento celebrado en Silicon Valley que reúne a líderes tecnológicos, al ser preguntado por la elección del actor para interpretar al nuevo agente 007.

Según explico Bezos, al principio había un grupo numeroso de aspirantes, pero finalmente las pruebas se redujeron a cinco finalistas y "todos ellos eran increíbles", aseguró. "A esos cinco finalistas les hicimos pruebas de cámara al estilo tradicional, con la vestimenta y el escenario de las películas -señaló-. Rodamos tres escenas distintas con cada uno de ellos y, el viernes, nos reunimos durante un par de horas para ver todas las pruebas y analizar el material". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tanto él como el director de la película, Denis Villeneuve ('Dune') buscaban un actor desconocido y tenían reparos en elegir a Pattinson: "Tras las pruebas de cámara, quedó clarísimo que él es James Bond", afirmó Bezzos, quien asegura que el actor "tiene algo especial". En los últimos meses, además de Pattinson, habían sonado con fuerza los nombres de otros actores como Callum Turner ('Eternity'), Josh O´Connor ('Challengers'), o Jack Lowden ('Slow Horses'), entre otros. Pattinson saltó a la fama con su papel del vampiro Edward Cullen en la saga 'Crepúsculo', pero desde entonces ha consolidado su carrera con films como 'Tenet' y más recientemente 'La Odisea' ('The Odyssey'), de Christopher Nolan, o 'Primetime', con la que su nombre suena de cara a las nominaciones de los próximos Óscar.