Aguinaldo, décimo tercero o gratificación: el pago que más errores genera en las empresas

Se aproxima diciembre y el ambiente en las oficinas ha cambiado por completo. Sin embargo, detrás de cada sonrisa por las fiestas, en los departamentos de recursos humanos y finanzas se vive una carrera contrarreloj.
La razón es el pago extra de fin de año, un derecho laboral que, a pesar de ser esperado por todos, normalmente se transforma en un dolor de cabeza debido a los enredos normativos. De acuerdo al lugar donde te encuentres, esta bonificación tiene nombres diferentes y responde a procesos legales distintos, lo que hace aún más complicadas las cosas si operas de manera remota o tienes un equipo multicultural.
En particular, el cálculo de gratificación varía de acuerdo al país y las normas legales vigentes; un proceso para el cual las plataformas especializadas como Buk ponen a disposición herramientas que hacen más fácil la labor de los analistas de planillas
Las distintas caras del aguinaldo y sus enredos en Latinoamérica y España
Para comprender el tamaño del problema, primero se deben poner los puntos sobre la mesa con los nombres. En México y Argentina se le conoce como un monte como aguinaldo o sueldo anual complementario (SAC), y es pagado en dos cuotas (una en julio y la otra en diciembre). En Ecuador, Panamá y Guatemala se habla del décimo tercer sueldo. Por su parte, en Perú se le llama gratificación y se entrega tanto en julio como en diciembre.
¿Cuál es el principal problema? Cada país tiene reglas propias sobre los conceptos remunerativos que deben ser tomados en cuenta, qué pasa si el empleado entra a mitad de periodo o cuáles son los topes máximos deducibles. Cuando una empresa intenta aplicar una fórmula estándar para todo el continente, es ahí en donde aparecen los problemas
Los errores más comunes que cometen las organizaciones al pagar
Uno de los tropiezos más comunes es pasar por alto la proporcionalidad de los días trabajados. La mayoría de las empresas calculan este beneficio asumiendo que los colaboradores han estado seis meses completos del semestre, olvidando que las entradas tardías, las licencias sin goce o las renuncias de haber requieren hacer cuentas exactas.
Otro error es incluir bonos extraordinarios, conceptos no remunerativos y viáticos dentro de la base de cálculo. En Argentina, por ejemplo, si una persona comete un error interpretativo en las horas extras habituales o los premios debido al desempeño que deben integrar en el SAC, puede ser sometido a reclamos sindicales o multas administrativas graves.
¿Cómo evitar multas y dolores de cabeza innecesarios?
Evitar dolores de cabeza no es magia, sino orden y prevención. Lo primero que tienes que hacer es revisar el calendario laboral y fiscal de cada país en el que tengas personal contratado antes de que cierre el periodo contable.
Apoyarse en simuladores actualizados o buscar asesoría legal local especializada es esencial para no improvisar fórmulas de último minuto.
Hacer las cosas correctamente no solamente evitará sanciones o demandas de los ministerios de trabajo, sino que transmite una señal clara de transparencia y respeto hacia el equipo multicultural que sostiene el negocio durante todo el año.
En conclusión, el pago de fin de año, ya registrado bajo el nombre décimo, de aguinaldo o gratificación, es algo más que una simple obligación legal o trámite contable rutinario. Es un momento esencial que impacta directamente el clima laboral y la confianza que los colaboradores depositan en la compañía.
Reducir los errores de cálculo por medio de una planificación rigurosa, el conocimiento preciso de las normas de cada país y el empleo de herramientas tecnológicas adecuadas convertirá un proceso estresante en una oportunidad para crear una cultura de transparencia y bienestar interno.