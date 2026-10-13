Hondureño muere tras ser atacado a puñaladas en España: "Por 50 euros"

Barcelona, España.- Un hondureño fue asesinado con arma blanca durante la madrugada de este martes 13 de octubre en la calle Romaní, en la ciudad de Barcelona, España.
De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Walter Henríquez, originario de la aldea El Cerro, en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, en el departamento de Olancho.
Las versiones de testigos refieren que el hondureño fue interceptado y agredido por desconocidos al filo de las 2:00 de la madrugada "por 50 euros".
Tras el hecho violento, socorristas se apersonaron al lugar para brindarle primeros auxilios; sin embargo, Walter no sobrevivió a la gravedad de las heridas, por lo que terminó falleciendo en el lugar.
Agentes policiales también llegaron para acordonar la escena del crimen e iniciar con las respectivas indagaciones del crimen. Mientras que miembros de Medicina Forense realizaron el levantamiento y traslado del cadáver hacia la morgue.
La hipótesis preliminar apunta a un robo, pero las autoridades abrieron una investigación para determinar el móvil del hecho.
La muerte del hondureño ha causado consternación e indignación en la comunidad hondureña en España, y también en el pueblo olanchano, que recibió con suma tristeza la mala noticia.
Los familiares dolientes se encuentran consternados, por lo que amigos, conocidos y allegados de Walter se han unido a su dolor, a través de mensajes publicados en redes sociales en los que claman por consuelo divino y también por justicia.
"Hoy una familia hondureña llora a un ser querido y toda nuestra comunidad siente rabia, impotencia y tristeza ante esta tragedia". "Que descanse en paz". Dios le dé fortaleza a toda su familia". "Que se investigue y se aplique la justicia a esos asesinos criminales". "España ya parece Choloma", son algunos de los mensajes que se leen en redes tras la trágica noticia.
Hasta el momento, se desconoce si sus restos serán repatriados a su lugar natal. Se espera que las autoridades brinden mayores detalles oficiales sobre este caso.