Hondureño muere tras ser atacado a puñaladas en España: "Por 50 euros"

Barcelona, España.- Un hondureño fue asesinado con arma blanca durante la madrugada de este martes 13 de octubre en la calle Romaní, en la ciudad de Barcelona, España. De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Walter Henríquez, originario de la aldea El Cerro, en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, en el departamento de Olancho. Las versiones de testigos refieren que el hondureño fue interceptado y agredido por desconocidos al filo de las 2:00 de la madrugada "por 50 euros".

Tras el hecho violento, socorristas se apersonaron al lugar para brindarle primeros auxilios; sin embargo, Walter no sobrevivió a la gravedad de las heridas, por lo que terminó falleciendo en el lugar. Agentes policiales también llegaron para acordonar la escena del crimen e iniciar con las respectivas indagaciones del crimen. Mientras que miembros de Medicina Forense realizaron el levantamiento y traslado del cadáver hacia la morgue. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La hipótesis preliminar apunta a un robo, pero las autoridades abrieron una investigación para determinar el móvil del hecho.