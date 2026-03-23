Investigan asesinato de hondureño en Girona; piden ayuda para repatriarlo

El hecho ocurrió en la localidad de Olot, donde el cuerpo del joven fue encontrado la madrugada del domingo 22 de marzo, alrededor de las 2:00 a. m., tras el aviso de un ciudadano que alertó sobre una persona inconsciente en la calle. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron que ya no presentaba signos vitales.

Girona, España.- Un hondureño identificado como Adrián Romero Raudales fue asesinado en la provincia de Girona , en el noreste de España , luego de ser atacado con arma blanca en la vía pública, según confirmaron autoridades locales.

La policía autonómica de Cataluña, los Mossos d'Esquadra, informó que el cuerpo presentaba múltiples heridas provocadas por arma blanca, por lo que se inició una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, el hecho podría estar relacionado con una agresión tras una discusión. No obstante, el caso permanece bajo secreto de actuaciones mientras la División de Investigación Criminal continúa con las diligencias para identificar al responsable.

Se espera que los resultados de la autopsia confirmen oficialmente las causas de la muerte.

Romero Raudales era un migrante hondureño que residía desde hacía varios años en Olot, donde trabajaba en una granja. Según familiares, tenía aproximadamente ocho años de vivir en la comunidad y era conocido entre los habitantes del sector.

Medios locales españoles informaron que se trata del primer crimen registrado en 2026 en esa zona, lo que ha generado conmoción entre residentes.

Tras el hecho, familiares del joven en Honduras y España iniciaron gestiones para repatriar el cuerpo, enfrentando dificultades económicas para cubrir los gastos funerarios y el traslado:

-España (transferencia bancaria): ES88 2100 0008 2102 0099 6696

-Bizum (España): +34 698 254 100 (a nombre de Rosibel Romero Raudales)

-Honduras (Cuenta BAC): 744360221 (a nombre de Celeste Reyes)

A través de redes sociales, sus allegados han solicitado apoyo para reunir los fondos necesarios, habilitando cuentas bancarias y opciones de transferencia en ambos países.