Sindy Barrera, la hondureña deportada tras cita para su residencia en EE UU

Sindy Paola Barrera Serrano fue deportada recientemente de Estados Unidos hacia Honduras, tras haberse presentado a una cita oficial para tramitar la residencia legal, sin embargo, al salir del recinto agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la arrestaron. A continuación los detalles del caso que ha sacudido a la comunidad migrante.
Según medios locales, Barrera Serrano fue trasladada inmediatamente al Montgomery Processing Center, en Conroe, Texas. Allí permaneció recluida e incomunicada por al menor ocho días, mientras su familia hacía todo lo posible para evitar que la sacaran del país.
Pese a los esfuerzos para solicitar una fianza que permitiera a Sindy continuar el proceso migratorio en libertad, la orden de expulsión se ejecutó con una celeridad que sorprendió a su comunidad.
El perfil de Sindy no se asemeja en nada al estigma criminal. Se graduó con honores en la High School de Memorial de Pasadena y, hasta el momento de su captura, cursaba estudios superiores en la Universidad de San Jacinto, demostrando un compromiso constante con su superación personal.
Además de su faceta académica, la joven es recordada por su espíritu emprendedor. Sindy se dedicaba a la repostería, un oficio con el que costeaba sus estudios y aportaba al hogar, vendiendo postres que gozaban de gran aceptación.
Su vocación de servicio también era un pilar fundamental en su cotidianidad. Como miembro activo del ministerio cristiano Amigos de Jesús, desempeñaba el rol de maestra de escuela dominical, impartiendo clases a los niños.
El impacto emocional tras su arresto se extendió hasta su hogar en Pasadena. Sus familiares, amigos y hasta su mascota, una perrita llamada Coco, han manifestado signos evidentes de tristeza tras su deportación.
A pesar de que su familia confirmó que la joven no contaba con antecedentes penales, las autoridades de ICE mantuvieron una postura hermética durante el proceso. No se emitieron comentarios adicionales sobre las razones específicas que precipitaron la deportación en plena gestión de residencia.
Organizaciones locales han advertido que situaciones como la de Barrera se han vuelto alarmantemente frecuentes en diversos Estados.
Sindy Paola Barrera Serrano se encuentra ya en territorio hondureño, enfrentando una realidad que ella y sus parientes califican como desgarradora.
Mientras tanto, en Texas, su familia espera con ansias volver a tenerla de regreso. La comunidad migrante se encuentra indignada por la situación que están viviendo actualmente en los Estados Unidos.