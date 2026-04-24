Adolescente hondureño murió tras ser apuñalado en Madrid; el sospechoso huyó en patineta

Según el reporte de las autoridades, el homicida le propinó dos puñaladas por la espalda al menor, dejándolo tendido en plena vía pública, luego huyó en una patineta.

Madrid, España.- Un adolescente español de raíces hondureñas fue asesinado de dos puñaladas el viernes 24 de abril, en la calle Vizconde de Arlesson, en las cercanías del Puente de Vallecas , en Madrid, España.

Tras el hecho, agentes policiales y miembros del cuerpo de socorro arribaron al lugar para brindarle asistencia al adolescente que resultó con heridas en la zona lumbar.

Durante más de una hora los patrulleros intentaron salvarle la vida con reanimación cardiopulmonar. No fue posible. El menor murió en la calle.

Poco después de los hechos, sus padres llegaron al lugar y se quebrantaron al ver a su hijo que yacía muerto en la calle.

La hipótesis principal de las autoridades, apunta a que el joven tenía vínculos con los "Trinitarios", una de las organizaciones que opera en la zona.

Sin embargo, un equipo de agente continúa buscando pruebas que ayuden a determinar el móvil del crimen de manera contundente.