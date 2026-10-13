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Doctor y amante de los viajes: así era Andreé Marcía, hondureño que murió en Machu Picchu Pueblo

El doctor en Química y Farmacia André Marcía murió tras un colapso en suelo peruano. El egresado de la UNAH disfrutaba de un viaje con amigos, según autoridades

  • Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 07:18
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Doctor en Química y Farmacia y un amante de los viajes, así era el hondureño José Andree Marcía Tercero, de 27 años, quien perdió la vida el pasado 7 de octubre mientras recorría Machu Picchu Pueblo, uno de los destinos más visitados de Suramérica. ¿Qué se sabe tras su fallecimiento? Esto se sabe.

 Foto: cortesía redes sociales
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De acuerdo con el reporte oficial de la Policía de Perú, el joven se encontraba caminando junto a varios amigos a inmediaciones del Puente de los Candados, cuando comenzó a sentirse mal, hasta el punto de "descompensarse y desvanecerse".

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Tras la llamada de emergencia, agentes policiales se apersonaron hasta la zona para asistir a Andreé Marcía. Luego lo trasladaron hacia el Centro de Salud Machu Picchu, donde un médico confirmó que lamentablemente había fallecido.

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Las autoridades manifestaron que el turista hondureño habría sufrido un paro cardiaco, pero insisten en que es solamente una hipótesis preliminar. Se espera que próximamente emitan la causa oficial.

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Carlos Guizado, jefe encargado de la Región Policial Cusco, manifestó que el caso fue trasladado al Ministerio Público, que deberá realizar las diligencias legales para esclarecer lo ocurrido.

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De momento se desconoce si el malestar estuvo relacionado con una condición médica previa, con el esfuerzo de la caminata u otros factores. Las autoridades no han vinculado la descompensación con la altitud ni con la actividad física.

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Un detalle que remarcaron las autoridades es que el joven hondureño no murió dentro de la ciudadela inca, sino en Machu Picchu Pueblo, conocido también como Aguas Calientes, un poblado de la provincia de Urubamba, Cusco, que está a poco más de 2,000 metros sobre el nivel del mar. Es la puerta de entrada de la mayoría de los viajeros que suben al santuario histórico.

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A raíz de la muerte del hondureño, Guizado concientizó a los turistas sobre realizarse chequeos médicos antes de emprender recorridos, especialmente si planean actividades físicas en zonas de altura.

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El funcionario recordó que han sido varios los afectados durante este año, y que hace más de una semana murió un visitante mexicano tras desvanecerse.

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La muerte de Andreé ha causado conmoción en Perú, pero sobre todo en la población hondureña, donde la noticia se dio a conocer de manera pública hasta el sábado 9 de octubre.

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José André era egresado de la carrera de Química y Farmacias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

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Además, era un apasionado por la naturaleza y los viajes; así lo dejaba entrever en sus redes sociales, donde había compartido fotografías de los diferentes lugares turísticos de Honduras y también de otros países, entre ellos, París, Colombia, El Salvador y otros.

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Hasta ahora, ni las autoridades de Perú ni las de la Embajada de Honduras en ese país han brindado información oficial relacionada con la muerte del joven y la repatriación de sus restos mortales.

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Familiares y amigos del joven se encuentran consternados por su repentino deceso. Se espera que próximamente las autoridades revelen detalles sobre la repatriación, ya que suele ser un proceso tardío y, además, doloroso para sus seres queridos.

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