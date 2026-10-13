Doctor y amante de los viajes: así era Andreé Marcía, hondureño que murió en Machu Picchu Pueblo

Un detalle que remarcaron las autoridades es que el joven hondureño no murió dentro de la ciudadela inca, sino en Machu Picchu Pueblo, conocido también como Aguas Calientes, un poblado de la provincia de Urubamba, Cusco, que está a poco más de 2,000 metros sobre el nivel del mar. Es la puerta de entrada de la mayoría de los viajeros que suben al santuario histórico.