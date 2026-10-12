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¿Se operó? Así es la vida de Viviana Alvarado, la ‘barbie policía’ hondureña que reside en EE UU

Desde Nueva Jersey, la hondureña mantiene una comunidad activa en plataformas digitales, donde sus publicaciones despiertan curiosidad sobre su presente y trayectoria personal

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 11:36
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Aunque su momento viral fue en 2018, Viviana Alvarado, conocida como la ‘barbie policía’, continúa despertando el interés de sus seguidores en redes sociales, donde comparte fotografías, videos y detalles de su vida personal. ¿Qué ha sido de ella?

 Foto: Instagram @labarbie_hn
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La hondureña, que alcanzó notoriedad por su imagen mientras vestía el uniforme policial, mantiene una presencia activa en las plataformas digitales.
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Originaria del departamento de Copán, la hondureña ganó popularidad alrededor de 2018, cuando su imagen se viralizó mientras prestaba servicio en la Policía Nacional en Tocoa, Colón. Desde entonces, su nombre sigue dando que hablar.
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Con el paso de los años, su historia tomó otro rumbo. Alvarado dejó atrás su etapa como agente policial y se trasladó a Estados Unidos, donde actualmente reside en Newark, Nueva Jersey, desde donde continúa compartiendo contenido con sus seguidores.
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La hondureña muestra diferentes aspectos de su día a día y mantiene el contacto con una comunidad de usuarios que sigue sus publicaciones.
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Uno de los temas que ha generado preguntas entre sus seguidores son los cambios en su apariencia física y si se ha sometido a procedimientos estéticos. ¿En realidad se operó?
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Alvarado ha hablado públicamente sobre solo una intervención que se realizó en junio de 2025, cuando decidió operarse la nariz. Explicó que la cirugía tuvo una finalidad de salud, debido a que tenía dificultades para respirar y presentaba el tabique desviado. Sin embargo, aprovechó el procedimiento para realizar también algunos cambios estéticos.
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“Esta cirugía fue en gran parte funcional, no podía respirar bien y tenía el tabique desviado. Entonces aproveché para mejorar lo estético”, explicó Alvarado al referirse a la intervención.
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En cuanto a su aspecto físico, la hondureña ha dejado claro que su cuerpo es resultado de sus esfuerzos en el gimnasio y no de cirugías. “Dándole con todo al hip thrust para que no diga que tengo silicón. Aquí no hay silicón”, expresó, en alusión a las especulaciones sobre su apariencia física.
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Pero, más allá de su apariencia, Alvarado también ha compartido detalles sobre sus estudios. Actualmente, es abogada y estudia Relaciones Públicas.
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Cuenta con alrededor de 128,000 seguidores en Instagram, 212,000 en Facebook y 235,000 en TikTok, cifras que reflejan el alcance de sus publicaciones.
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A sus 28 años, Alvarado también es madre de una pequeña llamada Marycielo Chavarría, a quien presume con amor en sus redes.
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