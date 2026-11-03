Presidente Nasry Asfura recibe la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid

Madrid, España.-El presidente de la República de Honduras, Nasry Juan Asfura, recibirá este miércoles de mano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

Esta será la segunda distinción de este nivel concedida por Díaz Ayuso en apenas dos días, puesto que el lunes entregó la misma medalla al presidente de Chile, José Antonio Kast.

Tanto el mandatario chileno como el hondureño viajaron a Madrid para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, que se celebrará este miércoles y jueves en la capital española.