Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue encontrado sin vida y con señales de tortura en el sector ocho de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa.
Las autoridades no han identificado a la víctima; sin embargo, en la escena del crimen el cuerpo presentaba varios disparos y signos de tortura.
Se presume que el horrendo crimen ocurrió el pasado lunes 16 de noviembre en horas de la madrugada.
Según relatos de vecinos, a altas horas de la noche se escuchó que varios hombres iban golpeando a otro sujeto.
En la escena del crimen, la víctima fue hallada en unas gradas y amarrada. De forma preliminar se informó que en su cuello le colocaron un torniquete.
Además de que la víctima habría sido golpeada y torturada, finalmente terminaron quitándole la vida de varios disparos.
Las autoridades no lograron encontrar documentación, por lo que Medicina Forense trasladó el cuerpo a la morgue del Ministerio Público en calidad de desconocido.
Al lugar llegaron miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes acordonaron la escena del crimen y darán inicio a las investigaciones.
Se desconoce si el hombre era residente de la colonia Villa Nueva donde ocurrió el crimen; serán las autoridades las encargadas de averiguar el móvil del crimen.