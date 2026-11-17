Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue encontrado sin vida y con señales de tortura en el sector ocho de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa. Las autoridades no han identificado a la víctima; sin embargo, en la escena del crimen el cuerpo presentaba varios disparos y signos de tortura. Se presume que el horrendo crimen ocurrió el pasado lunes 16 de noviembre en horas de la madrugada.

Según relatos de vecinos, a altas horas de la noche se escuchó que varios hombres iban golpeando a otro sujeto. En la escena del crimen, la víctima fue hallada en unas gradas y amarrada. De forma preliminar se informó que en su cuello le colocaron un torniquete. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además de que la víctima habría sido golpeada y torturada, finalmente terminaron quitándole la vida de varios disparos. Las autoridades no lograron encontrar documentación, por lo que Medicina Forense trasladó el cuerpo a la morgue del Ministerio Público en calidad de desconocido.