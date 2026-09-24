Su rostro desfigurado: Con varios disparos hallan a hombre maniatado y ensabanado en la colonia Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras.- Con varios impactos de bala fue hallado un hombre en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, de forma preliminar se informó que tenía el rostro desfigurado. La víctima aún no ha sido identificada y fue encontrada con las manos y los pies maniatados con alambre. El cuerpo también estaba ensabanado y fue localizado en el sector de “La Frontera”, en el sector 3 de la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa.

Según testigos, el cadáver fue bajado de un vehículo por varias personas, quienes posteriormente huyeron de la escena del crimen. Las autoridades hallaron el cuerpo en una calle de poca circulación, conocida popularmente como “calle de la muerte”. En uno de los muros del sector estaba pintado el mensaje “MS-13”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo fueron declarados estructuras terroristas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) el 18 de septiembre de 2026. Y ayer, 23 de septiembre, en una reunión en Nueva York, Estados Unidos, los países miembros de la coalición llamada "Escudo de las Américas", entre ellos Honduras, acordaron sancionar a 24 organizaciones criminales, entre ellas, la MS-13 y la Pandilla 18.