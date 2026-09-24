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Su rostro desfigurado: Con varios disparos hallan a hombre maniatado y ensabanado en la colonia Villa Nueva

Maniatado con alambre, ensabanado y con varios impactos de bala fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en el sector de "La Frontera" en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 08:33
Su rostro desfigurado: Con varios disparos hallan a hombre maniatado y ensabanado en la colonia Villa Nueva

Hasta el momento no se ha identificado a la víctima.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Con varios impactos de bala fue hallado un hombre en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, de forma preliminar se informó que tenía el rostro desfigurado.

La víctima aún no ha sido identificada y fue encontrada con las manos y los pies maniatados con alambre.

El cuerpo también estaba ensabanado y fue localizado en el sector de “La Frontera”, en el sector 3 de la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa.

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Según testigos, el cadáver fue bajado de un vehículo por varias personas, quienes posteriormente huyeron de la escena del crimen.

Las autoridades hallaron el cuerpo en una calle de poca circulación, conocida popularmente como “calle de la muerte”. En uno de los muros del sector estaba pintado el mensaje “MS-13”.

La Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo fueron declarados estructuras terroristas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) el 18 de septiembre de 2026.

Y ayer, 23 de septiembre, en una reunión en Nueva York, Estados Unidos, los países miembros de la coalición llamada "Escudo de las Américas", entre ellos Honduras, acordaron sancionar a 24 organizaciones criminales, entre ellas, la MS-13 y la Pandilla 18.

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Y coincidentemente, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley Especial para Combatir el Terrorismo, Maras y Pandillas, la cual endurece las medidas dentro de los centros penitenciarios.

Las autoridades continúan investigando la identidad de la víctima, así como quiénes serían los responsables del crimen y el motivo por el que le quitaron la vida.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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