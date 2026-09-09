Así ha llovido en Tegucigalpa en 2026 frente al promedio histórico

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central acumulaba 328.5 milímetros de lluvia hasta el 7 de septiembre de 2026, una cantidad inferior al promedio histórico de 574.4 milímetros para el mismo período, de acuerdo con datos del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger).
La diferencia es de 245.9 milímetros, equivalente a un déficit de 42.8 % respecto al promedio histórico ya que el comportamiento de las precipitaciones ha sido irregular durante los primeros meses de 2026.
En febrero y abril los registros estuvieron por encima del promedio histórico, mientras que marzo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre presentan acumulados inferiores.
Las lluvias mes a mes
En febrero, el Distrito Central registró 5.2 milímetros, frente a un promedio histórico de 4.1 milímetros. En marzo, la lluvia acumulada fue de 9.4 milímetros, un poco arriba de los 10.6 milímetros antes registrados.
De igual forma, en abril se registraron 97.8 milímetros, mientras que el promedio histórico alcanza 41.2 milímetros. Ese fue uno de los pocos meses en los que las precipitaciones de 2026 superaron significativamente el comportamiento histórico.
La situación cambió en mayo, cuando se registraron 93 milímetros, frente a un promedio histórico de 153.1 milímetros. En junio, las lluvias llegaron a 58.4 milímetros, muy por debajo de los 149.9 milímetros que normalmente se acumulan en ese mes.
En julio, el registro fue de 49 milímetros, frente a los 70.7 milímetros del promedio histórico. El déficit se profundizó en agosto, cuando únicamente se acumularon 2.9 milímetros, mientras que el promedio histórico para ese mes es de 113 milímetros.
Este mes de septiembre, apenas se han registrado 6.4 milímetros. El promedio histórico para este mes es de 151.8 milímetros. Se espera que en los días restantes se logre acumular un cantidad similar a la de años anteriores o incluso superarla.
El resultado acumulado hasta el 7 de septiembre es de 328.5 milímetros, frente a los 574.4 milímetros que marca el promedio histórico, lo que representa un déficit de 245.9 mm.
Cenaos espera una mejora después de septiembre
Francisco Argeñal, director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, aseguró que las proyecciones meteorológicas apuntan a una normalización de las lluvias después de la primera quincena de septiembre.
“Hemos revisado los pronosticos de los modelos numericos de proyección para mediano plazo y efectivamente, tal y como lo había dicho Cenaos a principio de temporada lluviosa, la lluvia se iban a normalizar después de la primera quincena de septiembre y se mantienen esos pronosticos, esas son buenas noticias”, afirmó.
No obstante, Argeñal aclaró que las lluvias previstas para los próximos días todavía serían limitadas y con una distribución irregular sobre el territorio.
“Este fin de semana esperamos lluvias a nivel nacional, pero son lluvias todavía con cantidades bastantes pequeñas y bastantes aisladas que se van a dar, vamos a tener que en algunos sectores de Tegucigalpa y en otro no, en otros tal vez unas pocas gotas que solo van a mojar el suelo”
El déficit de lluvias ocurre mientras los principales embalses que abastecen de agua al Distrito Central permanecen en niveles bajos. Al 8 de septiembre, el boletín del Simger ubicó a Los Laureles en 28.25% de capacidad y a La Concepción en 26.08%, además de mantener una alerta roja por sequía para el Distrito Central.
Argeñal señaló que, de cumplirse las proyecciones de lluvia, Los Laureles podrían comenzar a recuperarse después de mediados de octubre. Para La Concepción, en cambio, estimó que el déficit podría mantenerse al cierre de la temporada lluviosa.
Por ahora, los registros muestran que el Distrito Central llega a septiembre con un acumulado de lluvia muy por debajo de su promedio histórico, mientras Cenaos mantiene la expectativa de una mejora en las precipitaciones después de la primera quincena del mes.