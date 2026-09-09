Así ha llovido en Tegucigalpa en 2026 frente al promedio histórico

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central acumulaba 328.5 milímetros de lluvia hasta el 7 de septiembre de 2026, una cantidad inferior al promedio histórico de 574.4 milímetros para el mismo período, de acuerdo con datos del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger). La diferencia es de 245.9 milímetros, equivalente a un déficit de 42.8 % respecto al promedio histórico ya que el comportamiento de las precipitaciones ha sido irregular durante los primeros meses de 2026. En febrero y abril los registros estuvieron por encima del promedio histórico, mientras que marzo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre presentan acumulados inferiores.

Las lluvias mes a mes

En febrero, el Distrito Central registró 5.2 milímetros, frente a un promedio histórico de 4.1 milímetros. En marzo, la lluvia acumulada fue de 9.4 milímetros, un poco arriba de los 10.6 milímetros antes registrados. De igual forma, en abril se registraron 97.8 milímetros, mientras que el promedio histórico alcanza 41.2 milímetros. Ese fue uno de los pocos meses en los que las precipitaciones de 2026 superaron significativamente el comportamiento histórico. La situación cambió en mayo, cuando se registraron 93 milímetros, frente a un promedio histórico de 153.1 milímetros. En junio, las lluvias llegaron a 58.4 milímetros, muy por debajo de los 149.9 milímetros que normalmente se acumulan en ese mes.

En julio, el registro fue de 49 milímetros, frente a los 70.7 milímetros del promedio histórico. El déficit se profundizó en agosto, cuando únicamente se acumularon 2.9 milímetros, mientras que el promedio histórico para ese mes es de 113 milímetros. Este mes de septiembre, apenas se han registrado 6.4 milímetros. El promedio histórico para este mes es de 151.8 milímetros. Se espera que en los días restantes se logre acumular un cantidad similar a la de años anteriores o incluso superarla. El resultado acumulado hasta el 7 de septiembre es de 328.5 milímetros, frente a los 574.4 milímetros que marca el promedio histórico, lo que representa un déficit de 245.9 mm.

Cenaos espera una mejora después de septiembre